Esta noche, Fernanda Familiar compartió una entrañable conferencia de ‘La imagen del éxito’, durante la cual abrió su corazón a las y los espectadores que le acompañaron en el Facebook Live transmitido por Mariposas A.C., para hablar del éxito sin olvidar mencionar el fracaso que suele antecederle.



«El éxito no es una fórmula, el éxito no es una clase, el éxito no es un curso; el éxito es el camino», detalló la conductora titular de ¡Qué tal Fernanda!



Honesta y conmovida, Fernanda llegó hasta las lágrimas al recordar su propia experiencia en una relación donde vivió de cerca el miedo, el abandono, la frustración y el olvido.



De ahí su interés por formar parte la asociación civil fundada por Anny Beristain, dedicada a atender a mujeres que sufren cualquier tipo de violencia y conformada por profesionistas en busca transformar propositivamente la vida de otras mujeres.



Así, con el augurio de que «vamos a ser miles, cientos de mariposas», Fernanda hizo un llamado a asemejar a las mariposas y adquirir un compromiso de unión como ellas que «vuelan juntas (…) se protegen juntas, van juntas».



Finalmente, declaró un firme compromiso con todas las presentes, y las que están por llegar: «Yo tengo una meta en mariposas, todas aquellas mujeres (…) que les falte algo por aprender, se los vamos a enseñar».



Aquí te compartimos la conmovedora transmisión: https://www.facebook.com/mariposas.ac/videos/488200445472979/