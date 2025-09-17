En el expediente 2098/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Zacatecas, se concedió una suspensión de plano que impide de momento la detención de una larga lista de personas. Entre ellas destacan Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) y Gonzalo Alfonso López Beltrán (“Bobby”), hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo insólito es que en el mismo amparo también aparecen nombres de presuntos criminales vinculados a la red de huachicol conocida como El Clan: el contraalmirante Fernando Farías Laguna (prófugo), y el empresario Arnold Rojas Tame, apodado “El Señor de los Tanques” por su operación del contrabando de combustibles.

Una demanda extraña

La demanda fue presentada por un particular de nombre Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, aunque en el documento judicial se deja constancia de que no presentó firma. Aun así, el juzgado la admitió y le asignó expediente, programando audiencias incidentales para el 24 de septiembre y una audiencia constitucional para el 28 de octubre de 2025.

La suspensión de plano, dictada el 16 de septiembre, protege a los señalados frente a cualquier orden de captura o desaparición forzada mientras se resuelve el fondo del asunto.

Lo que está en juego

Este episodio abre varias interrogantes graves:

¿Por qué se admitió una demanda sin firma, cuando la Ley de Amparo exige formalidades mínimas?

¿Cómo es posible que en un mismo expediente figuren tanto los hijos del expresidente como personajes con historial delictivo ligado al huachicol y la Marina?

¿Es un mecanismo legal auténtico de defensa o un recurso para blindar de forma exprés a quienes enfrentan investigaciones penales?

Más allá de lo procesal, el caso confirma que los hijos de López Obrador ya no solo están bajo sospecha política o mediática, sino que aparecen formalmente en expedientes judiciales junto a personajes del crimen organizado y de corrupción institucional.

Qué coincidencia…

Qué coincidencia que este amparo se haya concedido justo días antes de que entre en discusión la nueva reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Claudia Sheinbaum, que busca limitar suspensiones y hacer más rígidos los requisitos para obtenerlas. Hoy, Andy y Bobby López Beltrán, junto a operadores del huachicol, ya cuentan con un blindaje judicial que, de haberse aprobado la reforma, tal vez no habrían conseguido.