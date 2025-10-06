“Quien robe y traicione al pueblo enfrentará la justicia”… ¿en serio?

A un año de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum aseguró que México transita por “un camino de justicia social, dignidad y garantía de derechos”. Con tono solemne, advirtió que “quien robe y traicione al pueblo enfrentará la justicia”.

El problema es que la frase suena hueca cuando la realidad contradice cada palabra. Mientras Sheinbaum promete castigo para los corruptos, su gobierno se ha convertido en refugio de los mismos personajes que el sexenio pasado prometió “barrer” de la política mexicana.

Un discurso limpio con manos sucias

Hablar de justicia mientras se protege a funcionarios cuestionados es la definición del cinismo político. Basta con mirar los nombres:

Adán Augusto López , exhibido por su declaración millonaria y el pago de apenas 1.9% en impuestos, fue defendido públicamente por Morena como “un hombre honesto”.

, exhibido por su declaración millonaria y el pago de apenas 1.9% en impuestos, fue defendido públicamente por Morena como “un hombre honesto”. Rocío Nahle , exsecretaria de Energía y actual gobernadora de Veracruz, arrastra señalamientos por enriquecimiento inexplicable y contratos opacos ligados a la refinería de Dos Bocas.

, exsecretaria de Energía y actual gobernadora de Veracruz, arrastra señalamientos por enriquecimiento inexplicable y contratos opacos ligados a la refinería de Dos Bocas. Manuel Bartlett, responsable de la Comisión Federal de Electricidad, sigue intocable a pesar de su imperio inmobiliario y denuncias por conflicto de interés.

Todos ellos forman parte del círculo político que Sheinbaum heredó, y todos han sido blindados por el manto presidencial de la impunidad.