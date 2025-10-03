Mauricio Tabe: “El 2 de octubre no se olvida ni se traiciona”

En el marco del 2 de octubre, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, encabezó una ceremonia cívica en memoria de la masacre estudiantil de 1968. Ante vecinos y funcionarios, advirtió que las libertades, los derechos y la democracia en México se encuentran hoy bajo amenaza.

“Dos de octubre no se olvida ni se traiciona. La libertad se defiende, los derechos se defienden, la justicia se defiende, Miguel Hidalgo se defiende y México se defiende, que nunca callen las voces de libertad”, expresó.

Crítica directa al autoritarismo actual

Tabe señaló que muchos de los que en su momento enarbolaron las banderas del movimiento estudiantil, hoy se han convertido en “verdugos de la libertad” y restauradores del autoritarismo, la censura y la represión.

El alcalde subrayó que los actuales intentos de militarizar las calles, subordinar organismos autónomos como la CNDH y debilitar al Poder Judicial son una traición a los ideales de 1968.

Un bastión de libertad en Miguel Hidalgo

A un año de gobierno, Tabe reafirmó que Miguel Hidalgo será “Bastión de la Libertad”, y condenó las reformas impulsadas desde el poder federal que buscan acallar oposiciones y anular voces críticas.

“El 2 de octubre nos dejó como lección que dar más poder al poder tiene consecuencias devastadoras. Los límites son necesarios, los equilibrios indispensables y la inclusión de todas las voces, una condición fundamental”, advirtió.

Símbolo de resistencia: el Águila de la Libertad

Durante la ceremonia, Tabe develó la escultura “Águila de la Libertad”, obra donada por el reconocido escultor Enrique Carbajal González “Sebastián”, vecino de San Miguel Chapultepec. La pieza, dijo el alcalde, no solo embellece el entorno, sino que se erige como símbolo permanente de los ideales de libertad y resistencia.

El acto contó con la participación de la Banda de Guerra, el Coro en Lengua de Señas de la Primaria “Estado de Hidalgo”, la Orquesta Iberoamericana y un grupo de danza contemporánea del INBAL. Entre los asistentes estuvieron la diputada Margarita Zavala, las legisladoras América Rangel y Laura Álvarez, el diputado Diego Garrido y el propio Sebastián.