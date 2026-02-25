Sheinbaum habló con Trump tras muerte del ‘Mencho’: “Me preguntó cómo iban las cosas en México”

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump después del operativo en el que Fuerzas Armadas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, hecho que provocó narcobloqueos y quema de negocios en 20 estados del país.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 25 de febrero, la mandataria explicó que la conversación fue breve y que el presidente estadounidense buscaba conocer la situación en México tras los hechos violentos.

“Me llamó ayer, antier. Fue una llamada de ocho minutos para preguntar qué pasaba en México; cómo estaban las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo (para capturar al ‘Mencho’), que habíamos tenido ayuda de inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos, que iba muy bien la cooperación”, señaló.

Sheinbaum también respondió a las declaraciones de Trump, quien en su discurso del Estado de la Unión se adjudicó la caída del líder del CJNG. La presidenta aclaró que la colaboración con Estados Unidos fue en materia de inteligencia, pero que la operación fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración con EU, que fue en inteligencia. Toda la operación fue de la Secretaría de la Defensa Nacional como informaron adecuadamente. Ya conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”, subrayó.

Trump se adjudicó la caída del líder del CJNG

En su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, Trump afirmó: “Hemos derrocado a uno de los líderes de los cárteles más siniestros, ustedes lo vieron ayer”, sin mencionar directamente a Nemesio Oseguera Cervantes.

La declaración fue interpretada como una referencia al operativo realizado en México, aunque el gobierno mexicano ha insistido en que la acción fue ejecutada por fuerzas nacionales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos levantó el martes 24 de febrero la alerta de seguridad para sus ciudadanos en México, al informar que el transporte público y las actividades comerciales han regresado a la normalidad tras el operativo en Jalisco.

En el aviso dirigido a ciudadanos estadounidenses se indicó que “el transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales después de un operativo de fuerzas del orden que tuvo lugar el 22 de febrero”, y añadieron que los ciudadanos de EU “ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares”.

Sin embargo, se precisó que el personal del Gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana permanece sujeto a toque de queda durante las horas nocturnas.