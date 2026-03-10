Dormir no es un lujo ni tiempo perdido. Es un proceso biológico que regula funciones clave del organismo. Cuando el descanso se reduce o se fragmenta con frecuencia, puede afectar el ánimo, el apetito y el metabolismo, además de aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

El responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, Rafael Santana Miranda, explica que durante la noche el cuerpo regula hormonas, procesa la glucosa, repara tejidos y consolida la memoria.

La falta de sueño altera las hormonas del hambre

Uno de los efectos más claros de dormir mal es el aumento del apetito. Mariana Isabel Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología en la FES Zaragoza, señala que cuando el sueño es insuficiente aumenta la grelina, hormona que estimula el hambre, y disminuye la leptina, que provoca saciedad.

El resultado es simple: más ganas de comer y menos sensación de llenura.

Además, dormir poco afecta otros procesos del metabolismo, como la regulación de la glucosa en la sangre.

Más horas despierto, más oportunidades de comer

La falta de descanso también prolonga el tiempo que una persona permanece despierta. Y más horas en vigilia suelen traducirse en más oportunidades para comer, sobre todo alimentos ricos en azúcares o carbohidratos.

Esto puede generar un círculo difícil de romper: menos sueño aumenta el apetito, lo que favorece el aumento de peso y eleva el riesgo de trastornos metabólicos.

Dormir bien también es parte de una vida saludable

Hoy se sabe que el descanso es tan importante como la alimentación o el ejercicio para mantener una buena salud.

Las recomendaciones generales indican que los adultos deben dormir entre siete y ocho horas por noche, mientras que adolescentes y niños requieren más tiempo de descanso.

En una sociedad donde el desvelo y las pantallas nocturnas son cada vez más comunes, recuperar el sueño puede ser una de las formas más simples de mejorar la salud metabólica y hormonal.