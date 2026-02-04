Los presidentes de Vladímir Putin y Xi Jinping acordaron mantener y reforzar la cooperación con Cuba y Venezuela durante una videoconferencia celebrada este miércoles, en medio de un contexto internacional marcado por presiones de Estados Unidos y tensiones geopolíticas, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

Durante la rueda de prensa posterior a la conversación telemática, Ushakov aseguró que “los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países”, subrayando la voluntad de Moscú y Pekín de sostener sus vínculos con los dos gobiernos caribeños frente a desafíos externos.

Putin y Xi también abordaron otros asuntos geopolíticos relevantes, entre ellos la situación en torno a Irán, destacando la tensa coyuntura internacional. El mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre una reunión reciente con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani, celebrada en el Kremlin a finales de enero.

Tanto Cuba como Venezuela y Irán enfrentan presiones por parte de Estados Unidos en diferentes frentes. Rusia y China han rechazado varias de las medidas promovidas por Washington, incluida la escalada de sanciones y restricciones que buscan limitar suministros de crudo a la isla, y han expresado su apoyo político a sus aliados latinoamericanos.

Putin acepta invitación para eventos internacionales

En el marco de esa videoconferencia, Putin aceptó una invitación de Xi Jinping para asistir por primera vez desde 2017 a la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, con sede este año en Shenzhen. Ushakov detalló que “está previsto que se celebren reuniones bilaterales entre los líderes en paralelo a otros eventos internacionales, en particular los de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los BRICS”.

El jefe del Kremlin también respondió afirmativamente a una propuesta para realizar una visita oficial a China en la primera mitad de este año, reforzando la alianza estratégica que ambos países mantienen. Además, Ushakov señaló que Putin y Xi coincidieron en la importancia de establecer “mecanismos permanentes de consultas bilaterales a través de todos los canales, lo que fortalecerá su comunicación personal”.