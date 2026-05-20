Controladores aéreos prenden alerta: advierten huelga en 63 aeropuertos rumbo al Mundial, señala José Alfredo Covarrubias

José Alfredo Covarrubias Aguilar, dirigente del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), advirtió en entrevista exclusiva con Fernanda Familiar que los controladores aéreos iniciarán el emplazamiento formal a huelga ante la falta de respuesta de las autoridades federales a sus demandas laborales, operativas y de seguridad aérea.

El líder sindical explicó que la Asamblea General de Controladores decidió avanzar por la vía legal debido a que, después de más de un año de diálogo, las negociaciones siguen sin resolver los pendientes que consideran urgentes para la operación aérea del país.

Covarrubias Aguilar detalló que acudirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para solicitar la intervención de las autoridades laborales, aunque insistió en que el fondo del conflicto rebasa lo sindical, porque toca directamente la seguridad de millones de pasajeros.

“Lo que nos importa más que nada es resolverlos para poder garantizar la seguridad de las personas que tienen confianza y vuelan en los aviones todos los días”, señaló.

La advertencia llega en un momento especialmente delicado para México, a unas semanas del Mundial, con una carga creciente de vuelos, visitantes internacionales y operaciones en aeropuertos clave como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún.

Faltan más de 500 controladores y hay personal sin nombramiento

En la entrevista, Covarrubias Aguilar explicó que los reclamos principales incluyen la liberación de presupuesto, mejoras en estaciones y torres de control, autorización de nuevas plazas, regularización de personal y revisión salarial.

🔴✈️ El Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo anunció este miércoles que iniciará de manera formal el emplazamiento a huelga.



Esto nos dice José Alfredo Covarrubias, Secretario General de @SINACTA, en ¡Qué tal Fernanda! con @qtf. pic.twitter.com/LHc5xQwd5l — Imagen Radio (@Imagen_Mx) May 20, 2026

El dirigente señaló que algunas torres tienen fallas básicas de infraestructura, incluso elevadores fuera de servicio, mientras los controladores esperan que las autoridades definan quién debe resolver esos problemas.

Uno de los puntos más graves, dijo, es el déficit de personal. Actualmente operan alrededor de mil controladores en el país, pero hacen falta más de 500 para cubrir adecuadamente las necesidades del sistema aéreo.

“Estamos mil controladores y nos faltan más de 500 ahorita”, afirmó.

Covarrubias Aguilar explicó que formar a un controlador aéreo toma tiempo, porque primero debe pasar por escuela, después por evaluaciones y finalmente por prácticas operativas antes de hacerse cargo de una posición de control.

También denunció que los últimos controladores contratados fueron enviados a distintas torres del país, pero siguen sin nombramiento, sin nómina y sin salario. Al no estar regularizada su situación laboral, tampoco pueden tomar la frecuencia aeronáutica ni continuar formalmente con su preparación.

El dirigente resumió la función de los controladores con una frase directa: “Nada más es evitar que choquen los aviones, tanto en los aeropuertos como en el aire”.

El Valle de México, el AIFA y los riesgos rumbo al Mundial

Covarrubias Aguilar también explicó que uno de los problemas técnicos más complejos está en el espacio aéreo del Valle de México, donde operan distintos aeropuertos dentro de una zona limitada por la propia geografía.

De acuerdo con el líder de SINACTA, se pensó que con la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se duplicaría la capacidad de aterrizaje, pero el espacio aéreo disponible sigue siendo el mismo.

“Así pongamos diez aeropuertos en el Valle de México, el espacio aéreo está restringido”, explicó.

El dirigente señaló que estos temas técnicos ya fueron expuestos en mesas de trabajo, pero hasta ahora no han recibido respuesta suficiente.

El punto más sensible, dijo, es que rumbo al Mundial se han realizado modificaciones a procedimientos de operación aérea, pero no han sido informadas adecuadamente a los controladores ni publicadas oficialmente para que los pilotos las conozcan.

También advirtió que, según el sindicato, esos procedimientos no han pasado por simuladores para verificar si son seguros.

“Nos preocupa sobremanera que ahora con el Mundial se han hecho modificaciones para los procedimientos, pero no se les informa ni a los controladores, ni son publicados oficialmente para que los pilotos los conozcan”, afirmó.

La huelga alcanzaría 63 aeropuertos del país

El dirigente de SINACTA explicó que el emplazamiento a huelga abarcaría los 63 aeropuertos del país y todas las estaciones aeronáuticas. Sin embargo, aclaró que, por tratarse de un servicio estratégico, tendría que mantenerse al menos 30 por ciento de la operación para atender vuelos prioritarios.

Entre ellos mencionó aviones en emergencia, ambulancias aéreas y traslados especiales.

“El compromiso de nosotros es mantener la seguridad de las operaciones”, sostuvo.

Covarrubias Aguilar pidió tranquilidad a los pasajeros y aseguró que ninguna acción sindical será realizada contra la seguridad aérea. Según explicó, la operación y la negociación legal avanzarán por rutas separadas.

“La seguridad la tienen garantizada”, dijo.

El líder sindical también apuntó contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que pidió liberar recursos, autorizar plazas y revisar el salario de los controladores, que, según afirmó, se ha reducido 60 por ciento en los últimos ocho años.

“Hoy trabajamos más, ganamos menos y además ahora tenemos que pagar para trabajar para mantener nuestras licencias”, expresó.

Fernanda Familiar advirtió al cierre de la entrevista que un paro total o parcial de controladores aéreos tendría un impacto nacional e internacional, especialmente en un año en el que México recibirá millones de visitantes por el Mundial.

La alerta queda puesta sobre la mesa: el país se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, mientras quienes separan, ordenan y dirigen el tránsito de aeronaves denuncian falta de personal, rezago operativo y abandono institucional.