Maru Campos responde a Morena tras caso CIA: “Estoy firme en mi cargo”

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, respondió con fuerza a la ofensiva política de Morena tras el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo contra un narcolaboratorio en la entidad y después murieron en un accidente automovilístico.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, periodista, la mandataria estatal dejó claro que se mantiene en el cargo y que no se va a doblar ante la presión del partido guinda, que impulsó una marcha en Chihuahua y solicitó un juicio de desafuero en su contra por presunto “atropello a la soberanía nacional”.

“Estoy firme en mi cargo, estoy firme de seguir luchando contra corriente […] Vamos a seguir resistiendo, así nos manden a llamar de Palacio Nacional, nos cuelguen de la bandera del Zócalo, vamos a seguir luchando”, dijo Campos.

La gobernadora aseguró que ha mantenido una buena relación con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pero cuestionó la reacción de Morena frente al caso. “Ha habido buena relación con la presidenta, no sé por qué nos pusimos tan nerviosos en Morena”, señaló.

Maru Campos niega haber sabido de agentes de la CIA en Chihuahua

Campos sostuvo que no gestionó ni tuvo conocimiento previo de la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense. Según su versión, se enteró del caso hasta después del accidente en el que murieron dos elementos de la CIA.

Los agentes habrían participado en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio junto con elementos del Ejército y de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

“Una servidora no gestionó ni tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses en suelo chihuahuense, no lo conocía […] yo me di cuenta cuando sucede el accidente, el domingo por la tarde, cuando me avisa el fiscal, el 19 marzo”, afirmó.

También explicó que no ignoró una llamada de Sheinbaum, como se había sugerido. Campos dijo que la presidenta la buscó por el llamado “teléfono rojo” cuando ella estaba fuera, pero después intentó reportarse con su oficina.

“No es que no le haya tomado la llamada. Ella decidió llamarme al teléfono rojo y yo estaba fuera, me reporté con ella, con su gente en la oficina […] y no hubo respuesta”, dijo.

La gobernadora dice que entregó pruebas a Harfuch

Maru Campos también habló de su reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con la mandataria, el encuentro fue cordial y sirvió para entregar elementos que respaldaran su versión.

“Fue una plática cordial, de acuerdos, de entregarle pruebas de que su servidora no tenía conocimiento de que los agentes estadounidenses estaban en Chihuahua”, afirmó.

Sobre César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, Campos dijo que él nunca le informó sobre la operación de agentes de la CIA en la entidad.

“Nunca me lo dijo”, respondió.

Jáuregui renunció a la Fiscalía el 28 de abril, después de que se dieron a conocer resultados preliminares de la investigación ordenada por la propia gobernadora para revisar la participación de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal.

“Él se va para que la investigación fluya con toda limpieza y transparencia”, explicó Campos.

La mandataria también aseguró que no ha recibido citatorio de la Fiscalía y se burló de la intención del Senado de llamarla a comparecer, al señalar que no tiene facultades para hacerlo.

“Me da risa, porque ni siquiera tienen la facultad, pero ellos muy formales, institucionales, enviando oficios”, dijo.

Morena marcha en Chihuahua y Campos responde

El choque político escaló luego de que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido, encabezaron el sábado 16 de mayo una marcha por la seguridad y la paz en Chihuahua.

La movilización buscaba exigir un juicio de desafuero contra Campos. Sin embargo, dirigentes morenistas acusaron al gobierno local de intentar impedir la manifestación, luego de incidentes en el aeropuerto, bloqueos y señalamientos por supuestas obras públicas en la capital.

Campos rechazó las acusaciones y acusó a Morena de usar el caso como pretexto político. Dijo que el partido está “lleno de veneno, mentiras y violencia” y que utiliza excusas para tapar sus crisis, errores e incapacidades.

“Llegan a Chihuahua y ¿quieren que los defienda en el aeropuerto, en la marcha? Pónganse a trabajar, no sean viles, no sean descarados, dejen de lado la indolencia, para que se eviten ese recibimiento en Chihuahua”, expresó.

Sheinbaum, por su parte, pidió respetar el libre tránsito y la libertad de expresión. También señaló que corresponderá a otras instancias determinar si se usaron recursos públicos para impedir la movilización.

Mientras Morena intenta llevar el caso al terreno del desafuero, Maru Campos sostiene que no conocía la presencia de agentes de la CIA, que entregó pruebas al gobierno federal y que seguirá en el cargo. El mensaje político fue claro: no se va a mover.