Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para regular la entrega de aguas del Río Bravo, con el objetivo de dar estabilidad a comunidades y productores agrícolas en ambos lados de la frontera y atender el rezago acumulado del ciclo anterior.

El entendimiento se deriva de la llamada que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump el pasado 29 de enero, en la que ambos gobiernos reafirmaron su compromiso para resolver los problemas históricos de gestión hídrica en la región fronteriza.

México se compromete a entregar agua y saldar deuda pendiente

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, México se comprometió a suministrar 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año durante el actual ciclo, además de cumplir un plan de trabajo específico para liquidar completamente la deuda hídrica pendiente del ciclo anterior.

“En virtud del resultado negociado, México se comprometió a suministrar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua al año a Estados Unidos durante el actual ciclo quinquenal, lo que brindaría estabilidad a los productores agrícolas y a las comunidades rurales del Valle Bajo del Río Grande”, detalló el Departamento de Estado.

Asimismo, el documento señala que México también aceptó un plan detallado para saldar íntegramente el adeudo acumulado, con el fin de evitar futuros déficits en las entregas.

Reuniones mensuales y seguimiento bilateral

Como parte del acuerdo, ambos gobiernos pactaron sostener reuniones mensuales para dar seguimiento a las entregas y garantizar que se realicen de manera puntual y consistente.

El Departamento de Estado subrayó que el acuerdo fue posible tras la comunicación directa entre Sheinbaum y Trump, donde “ambos líderes reafirmaron su compromiso en resolver retos de manejo de agua antiguos y en apoyar a comunidades y productores en ambos lados de la frontera”.

Por su parte, el gobierno mexicano informó del acuerdo mediante un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, destacando que el plan se construyó con base en trabajo técnico y político sostenido.

Reconocimientos desde Washington

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció públicamente el acuerdo y destacó el papel de ambos gobiernos.

“El acuerdo entre los Estados Unidos y México para atender el déficit en las entregas de agua por parte de México es otro ejemplo de cómo el presidente Donald Trump está cumpliendo a los estadunidenses. Esta es una victoria para los granjeros estadunidenses, y apreciamos los esfuerzos consistentes de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con las responsabilidades de México bajo el Tratado de Aguas de 1994”, escribió en redes sociales.

#Comunicado | En el marco del Tratado de Aguas de 1944, El @GobiernoMX y el Gobierno de Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región.



El plan establece una ruta clara conforme… pic.twitter.com/sMj0nhrtJo — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) February 3, 2026

En el mismo sentido, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmó:

“Este entendimiento entre nuestros países es un resultado directo de la determinación del presidente Donald Trump para asegurar acuerdos justos y prácticos que cumplen a la agricultura estadunidense, y estamos agradecidos con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de México por su sociedad en este esfuerzo”.

Garantizan derecho humano al agua

El gobierno mexicano subrayó que el acuerdo respeta plenamente la soberanía de ambos países y se apega a los mecanismos establecidos en el Tratado de Aguas, priorizando el derecho humano al agua y a la alimentación.

“México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola”, indicó el comunicado oficial.