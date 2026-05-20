Maru Campos niega haber autorizado a agentes de EU y acusa trato distinto frente a Rocha Moya

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, rechazó haber gestionado, autorizado o conocido la presencia de agentes de EU durante el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, periodista de Imagen Radio, la mandataria estatal defendió que su gobierno no tenía facultades ni relación directa con autoridades estadounidenses como para solicitar una participación de ese nivel.

“Quiero dejarlo bien claro, que suene fuerte y claro: la gobernadora de Chihuahua nunca gestionó, autorizó ni estuvo enterada de que había agentes norteamericanos en los 250 mil kilómetros del territorio que tiene el estado”, enfatizó Campos.

La gobernadora explicó que su comunicación institucional con EU se limita principalmente al consulado en Ciudad Juárez, debido a la relación fronteriza con El Paso, Texas. Incluso reveló que ha solicitado reuniones con Ronald Johnson, embajador de EU en México, sin obtener respuesta positiva.

“Parece raro decirlo, la frontera más grande del país, la que tiene Ciudad Juárez con El Paso, mi comunicación es directa con el cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez. La comunicación con el embajador de Estados Unidos en México es nula, cuento con oficios en los que he solicitado alguna audiencia al embajador, entiendo su carga de trabajo. ¿Cómo iba yo a autorizar y planear que estuvieran agentes norteamericanos cuando yo no tengo esta relación?”, puntualizó.

Campos cuestiona a Sheinbaum por el caso de los agentes de EU

Maru Campos también cuestionó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijera que no sabía de la presencia de los agentes estadounidenses en Chihuahua.

La gobernadora sostuvo que, a diferencia de ella, el gobierno federal sí cuenta con las facultades e instituciones para acreditar o negar la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, entre ellas el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Es inconcebible que ella diga que no sabía nada cuando ella realmente es la que sí tiene las facultades para acreditar o no acreditar a los agentes norteamericanos”, señaló.

Campos confirmó que Sheinbaum intentó comunicarse con ella tras el caso del narcolaboratorio y los agentes de la CIA, pero dijo que en ese momento no se encontraba en Palacio de Gobierno.

🔴🎙️ @MaruCampos_G, gobernadora de #Chihuahua, da su versión sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio y asegura que seguirá trabajando por el bienestar de los chihuahuenses.



Escucha la entrevista completa en la #PrimeraEmisión con @beltrandelrio. pic.twitter.com/prGlrA3WeL — Imagen Radio (@Imagen_Mx) May 20, 2026

“Marcó la presidenta, me dice el asistente que marcó, fueron dos tonos: ‘¿está la gobernadora?’. No está. Estaba yo atendiendo reuniones fuera de Palacio de Gobierno y entonces cuando quise reportarme, me reporté, ya no me contestaron”, explicó.

La mandataria estatal agregó que incluso hizo saber al equipo de Sheinbaum que estaba dispuesta a viajar a la Ciudad de México o a cualquier estado donde se encontrara la presidenta para hablar del tema.

“Ya no hubo comunicación por parte de ella y en la mañanera al día siguiente expresa que mi comunicación iba a ser directamente con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch”, comentó.

Sobre su encuentro con García Harfuch, Campos dijo que fue una reunión positiva, con acuerdos en materia de seguridad y coordinación entre el estado y la federación.

“Claro, claro que le tomo la llamada, claro que voy a platicar con ella, pero dentro de este marco de institucionalidad, sin mentiras”, respondió cuando Pascal Beltrán del Río le preguntó si atendería una llamada de la presidenta.

“Me queman en la hoguera mientras protegen a Rocha Moya”

Campos afirmó que su presunción de inocencia ha sido vulnerada, mientras desde el gobierno federal se protege a otros mandatarios, como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado por autoridades de EU de tener presuntos nexos con Los Chapitos.

La gobernadora criticó que se le acuse de violar la seguridad nacional por un operativo en el que, según dijo, su administración desmanteló un narcolaboratorio, mientras el caso de Rocha Moya recibe un trato distinto.

“Estamos quemando en la hoguera a una gobernadora que lo único que hizo fue desmantelar un narcolaboratorio y evitar que produjera pastillas de metanfetamina para destrozar la vida de nuestras niñas”, dijo.

Después lanzó una comparación directa con el caso del mandatario sinaloense.

“¿Dónde está Rocha y dónde está Maru Campos? Rocha no sabemos dónde está y Maru Campos está aquí con Pascal Beltrán del Río en Imagen, en la Ciudad de México. Y siempre he dado la cara y siempre he sido transparente y siempre he estado del lado de la legalidad, apegada al estado de Derecho”, sostuvo.

La gobernadora aseguró que las investigaciones continúan para determinar quién autorizó la presencia de agentes de la CIA en el operativo de Chihuahua. Según explicó, ya se han realizado audiencias con agentes de investigación del estado que participaron y planearon el operativo, así como con el exfiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía estatal.

Campos también dijo estar abierta a que la Fiscalía General de la República investigue el caso.

“Aquí está Maru para abrir las puertas y dar toda la información que yo tenga, igual gobierno del estado, fiscalía del estado, y aquí está Maru también para abrazar a los chihuahuenses y decirles que no están solos y que esta lucha contra la inseguridad la vamos a seguir dando juntos”, afirmó.

Con su posicionamiento, la gobernadora busca separar su actuación del señalamiento por presencia extranjera en territorio nacional y colocar la responsabilidad institucional en el ámbito federal, donde, según argumenta, están las facultades para acreditar o negar agentes de EU en México.