En abril de 2019, José Gerardo Fernández Noroña, entonces diputado federal y ahora senador, protagonizó un episodio reprobable en redes sociales. Mientras se encontraba en China en una misión oficial, respondió con un mensaje de acoso a una usuaria de Twitter que tuiteó: “Estoy a un grado centígrado de quitarme la ropa”. Su respuesta fue chocante: “Mandas fotos, jejeje. Abrazote.”

La tuitera reaccionó con emojis, pero lo más grave llegó después: se supo que la cuenta que interactuaba con Noroña, identificada como @Mariana_Diaz_Lu, no era real, sino una cuenta falsa. Es decir, el legislador estaba solicitando fotos íntimas, sin saber siquiera con quién se comunicaba.

¿Por qué esto es preocupante?

Acoso disfrazado de broma: Noroña atentó contra la dignidad de otra persona, introduciendo una solicitud sexual sin consentimiento claro.

Exposición y vulnerabilidad: La fake tuitera sirvió como señuelo para llamar la atención. Que un servidor público caiga en ese engaño lo hace aún más reprochable.

Incongruencia ideológica: Noroña se presenta como defensor radical de causas sociales, pero su conducta pública revela una contradicción con la ética que predica.

Conclusión

Que el senador Fernández Noroña incurra en una falta grave de respeto hacia una persona en redes y, más, cuando la cuenta resultó ser falsa, no es un desliz. Es un acto de acoso disfrazado de comicidad, con tintes de insensibilidad y desprecio.

Si él pretende construir liderazgos desde la izquierda, debería empezar por asumir responsabilidad, dar una disculpa pública y cuestionarse si ese estilo agresivo y misógino cabe en el cargo que hoy ocupa.