Nariz Roja denuncia que el 90 % de abasto nacional que presume Sheinbaum es “mentira”

El presidente de la organización civil Nariz Roja AC, Alejandro Barbosa, desmintió con crudeza las cifras presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró en su Primer Informe de Gobierno que el país alcanzó un 90 % de abasto en medicamentos. Barbosa alegó que esa cifra es una “mentira” en la mayoría del país y retó a la mandataria a visitar los hospitales, especialmente en estados como Oaxaca, donde, asegura, el abasto es insuficiente.

“Mentiras en un 90 %”

Barbosa declaró: “ Eso del 90 % que lo refieren a nivel nacional es mentira, porque en estados como Oaxaca no tienen ese porcentaje ”.

”. Afirmó que en hospitales hay niños con cáncer sin tratamientos disponibles, y acusó que “no hay quimios, faltan medicamentos”.

Hospitales vulnerables, realidades ignoradas

La organización Nariz Roja ha documentado específicamente la falta de claves oncológicas tanto para niños como adultos, así como medicamentos esenciales como antibióticos e insumos clínicos críticos.

Barbosa denunció que, incluso cuando existen promesas oficiales de entrega, los hospitales no cuentan con los medicamentos, y el sistema fastidia la continuidad de los tratamientos.

Choque entre discurso y realidad

La afirmación de Sheinbaum sobre el abasto del 90 % forma parte de una narrativa oficial que busca mostrar avances en salud pública con el programa “Rutas de la Salud”.

Sin embargo, las experiencias verificables en hospitales estatalizados (como el IMSS-Bienestar) y testimonios de pacientes revelan que el problema persiste, especialmente en tratamientos oncológicos, tratamientos para enfermedades crónicas y suministros básicos.

La gravedad de estas declaraciones

Que la Presidenta, desde el poder, anuncie un abasto del 90 % en el sistema de salud mientras organizaciones como Nariz Roja evidencian fallas graves, es una descarada contradicción.

Negar la realidad de niños sin quimioterapias, pacientes con VIH o enfermedades raras, convirtiendo el suministro básico en cifra vacía, no solo es irresponsable: es una traición a la esencia del discurso de la Cuarta Transformación.

Si no se baja del atril a conocer directamente los pasillos de los hospitales, esas cifras seguirán siendo mentiras disfrazadas de avance.