La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que el grupo BTS amplíe las fechas de su gira en México, ante la alta demanda registrada para sus conciertos en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina del 26 de enero, la mandataria explicó que existe un fuerte desbalance entre la oferta de boletos y el interés del público, lo que motivó el acercamiento diplomático con el gobierno surcoreano.

Un millón de personas interesadas para solo 150 mil boletos

Sheinbaum detalló que, de acuerdo con datos proporcionados por Ocesa, alrededor de un millón de personas intentaron conseguir entradas para los conciertos de BTS en México, mientras que únicamente se pusieron a la venta cerca de 150 mil boletos.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, expresó la presidenta.

Gestión diplomática para atender a los fans mexicanos

La presidenta señaló que la carta enviada fue de carácter respetuoso y que, en cuanto reciba una respuesta oficial, informará públicamente el resultado. Mientras tanto, reiteró su interés por atender la demanda de las y los jóvenes seguidores del grupo.

Indicó además que antes de enviar la misiva consultó al canciller Juan Ramón de la Fuente, quien a su vez estableció contacto con el embajador de Corea del Sur en México, Huh Tae-wan, para abordar el tema.

Fechas confirmadas de BTS en México

Hasta el momento, los conciertos de BTS en México están programados para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, sin que se haya confirmado oficialmente la apertura de nuevas fechas.