Sheinbaum niega salida de Luisa Alcalde de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una salida de Luisa María Alcalde Luján de la presidencia nacional de Morena y aseguró que no tiene conocimiento de algún cambio en la dirigencia del partido. En su conferencia matutina, además, salió en defensa de la lideresa morenista y la describió como una mujer “extraordinaria” y “muy trabajadora”.

Los rumores sobre la supuesta salida de Alcalde crecieron este lunes a partir de versiones periodísticas que apuntaban a un relevo próximo en la dirigencia nacional de Morena. De acuerdo con lo difundido por Político MX, esas versiones retomaron lo publicado en la columna Bajo Reserva de El Universal, donde se aseguró que la secretaria general del partido, Carolina Rangel, podría asumir la presidencia de manera interina.

Según esas publicaciones, la presunta salida de Luisa María Alcalde estaría relacionada con señalamientos sobre la fiscalización de las prerrogativas de Morena y con tensiones con partidos aliados como el PVEM y el PT. También se mencionó que el relevo definitivo podría darse en las próximas semanas, en medio de la reacomodación interna rumbo a las elecciones de 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no tiene información sobre la supuesta salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena. pic.twitter.com/UTB6itm4ei — NMás (@nmas) April 13, 2026

Sheinbaum respalda a Luisa María Alcalde

Frente a esas versiones, Sheinbaum fue tajante. Dijo que no tiene reportes de un cambio en la cúpula de Morena y reconoció públicamente el trabajo político de Alcalde. La mandataria subrayó que forma parte de una nueva generación dentro del movimiento y destacó su convicción y su trayectoria partidista.

La propia Luisa María Alcalde ya había rechazado semanas antes los señalamientos sobre una posible salida. En declaraciones retomadas por Político MX, afirmó que fue electa por el Congreso Nacional de Morena y que seguirá en el cargo mientras ese órgano no determine otra cosa. Esa postura ya había sido respaldada también por legisladoras del partido, que en marzo aseguraron que un relevo en la dirigencia “no está en la agenda”.

Durante la misma conferencia, Sheinbaum también aprovechó para enviar un mensaje a quienes busquen competir por una candidatura en 2027. Señaló que cualquier servidor público que pretenda participar en procesos internos o convertirse en candidato deberá dejar antes su cargo en el gobierno y dedicarse de lleno al partido.