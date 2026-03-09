La presidenta Claudia Sheinbaum inaugurará este lunes el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, un centro médico enfocado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de distintos tipos de cáncer que afectan a las mujeres.

El hospital se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero y, de acuerdo con la mandataria, este modelo de atención podría replicarse en otras partes del país.

Sheinbaum explicó que el proyecto se planteó desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que el edificio originalmente había quedado inconcluso.

“Fue iniciado en su momento por la alcaldía Gustavo A. Madero, hace tiempo; después se quedó abandonado. Durante Covid lo rehabilitamos para la atención de esa enfermedad en los tiempos de pandemia”, señaló.

La presidenta detalló que el inmueble recibió donaciones por 100 millones de pesos de Grupo Modelo, lo que permitió adecuarlo para convertirlo en un hospital especializado en cáncer para mujeres.

Atenderá cáncer de mama, cervicouterino y de ovario

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que el nuevo hospital tendrá un papel importante en la atención de cáncer de mama, cervicouterino y de ovario, enfermedades que representan una de las principales causas de muerte entre mujeres.

La funcionaria señaló que en la capital una de cada cinco mujeres fallece por cáncer de mama, pese a que este tipo de cáncer puede curarse si se detecta a tiempo.

También recordó que el gobierno capitalino impulsa un programa universal de detección de cáncer de mama, mediante el cual se prevé realizar medio millón de mastografías este año.

Tendrá diagnóstico con inteligencia artificial

El Hospital Oncológico para la Mujer contará con áreas de diagnóstico no invasivo, mastógrafos con interpretación mediante inteligencia artificial, quirófanos y salas de quimioterapia.

Sheinbaum destacó la importancia del diagnóstico temprano, ya que uno de los principales problemas en México es la demora entre la detección del cáncer y el inicio del tratamiento.

“Parte del problema que tenemos en México es que se hace el diagnóstico, hay campañas, y después, debido a la falta de hospitales o espacios para la atención, tarda mucho el tratamiento”, explicó.

El hospital entrará en operaciones este mismo día, mientras autoridades federales y capitalinas realizan un recorrido por las instalaciones previo a la conferencia matutina de la presidenta.