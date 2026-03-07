En México, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), más de 62,000 mujeres participan activamente en el cultivo de café, una actividad que sostiene comunidades enteras y contribuye a la economía local. Sin embargo, muchas de estas trabajadoras enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a ingresos estables y a servicios esenciales, incluyendo la atención médica preventiva. La desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades sigue siendo un obstáculo clave para que puedan desarrollarse plenamente y fortalecer sus comunidades.

Desde 2024, Starbucks México, en alianza con la organización Pro Mujer, ha implementado el programa Brigadas de Salud, que busca acercar servicios médicos esenciales a estas comunidades cafetaleras, particularmente en zonas rurales con acceso limitado a la atención preventiva en Chiapas.

Hasta la fecha, más de 750 personas han recibido atención a través de más de 7,300 servicios de salud, incluyendo pruebas de detección de enfermedades crónico-degenerativas, fisioterapia, tratamientos de desparasitación, medicinas esenciales y consejería en salud sexual y reproductiva. Estas acciones buscan no solo atender la salud inmediata, sino también garantizar que las mujeres tengan las herramientas para generar autonomía y sostener sus hogares.

El impacto de estas iniciativas va más allá de la salud. Al ofrecer atención preventiva, capacitación y acceso a servicios médicos, se impulsa la productividad y el desarrollo económico de las mujeres caficultoras, fortaleciendo la cadena de valor del café en México y promoviendo comunidades más resilientes.

Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Starbucks México, presentó el vaso reutilizable edición 2026 “Sirenas del Campo”, una pieza conmemorativa que busca reconocer el trabajo de las mujeres caficultoras y apoyar el acceso a servicios de salud en comunidades productoras de café.

Un porcentaje de las ventas será destinado a Pro Mujer, organización que impulsa el programa Brigadas de Salud en comunidades cafetaleras de Chiapas. Estas brigadas utilizan unidades médicas móviles para llevar atención preventiva a zonas rurales con acceso limitado a servicios de salud, una situación que afecta especialmente a mujeres que trabajan en la cadena de producción del café.

Durante una brigada realizada en marzo de 2025, 274 personas fueron atendidas mediante casi 4,900 servicios médicos, incluyendo estudios para detectar enfermedades crónico-degenerativas. Para finales de marzo de este año está programada una nueva brigada médica encabezada por médicas generales.

Entre los servicios que se ofrecerán están pruebas de detección temprana de diabetes y cáncer de mama, revisiones de enfermedades transmisibles, tratamientos de desparasitación, fisioterapia, acceso a medicamentos esenciales y consejería en salud sexual y reproductiva.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para apoyar a las comunidades que participan en la producción del café en México. En años recientes, programas impulsados por The Starbucks Foundation han buscado fortalecer el desarrollo económico de mujeres en regiones cafetaleras mediante capacitación financiera, apoyo a emprendimientos y prácticas agrícolas sostenibles en estados como Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Con el lanzamiento del vaso “Sirenas del Campo”, la empresa busca visibilizar el papel de las mujeres dentro de la cadena de valor del café y contribuir a mejorar su acceso a servicios básicos en las comunidades donde se produce el grano.