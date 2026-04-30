Sheinbaum dice que la FGR solo actuará contra Rocha si EU entrega pruebas contundentes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República solo podrá proceder contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, si Estados Unidos entrega “pruebas contundentes e irrefutables” o si la propia FGR encuentra elementos de delito en su investigación. La declaración llegó un día después de que el Departamento de Justicia de EU anunciara cargos contra Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum sostuvo que, si existen elementos sólidos, la FGR debe actuar conforme a derecho y bajo jurisdicción mexicana. Pero advirtió que, si no hay evidencia clara, entonces el fondo de las imputaciones sería político. En el posicionamiento difundido esta mañana, la mandataria insistió en que México no encubrirá a nadie, aunque tampoco sustituirá sus procedimientos legales por acusaciones extranjeras sin sustento suficiente.

La solicitud de EU ya llegó a México, pero la FGR revisará si hay base legal

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril a las 18:00 horas recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y otros señalados. Tras una revisión jurídica bajo el tratado bilateral y la Ley de Extradición Internacional, la Cancillería concluyó que la documentación enviada por la embajada estadounidense carece de elementos probatorios suficientes en esta etapa y por eso turnó el expediente a la FGR para que valore su viabilidad legal.

La propia FGR confirmó que iniciará una pesquisa sobre el caso y recordó que, tratándose de un gobernador en funciones, la legislación mexicana exige un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal interna. Eso coloca el expediente en una ruta más compleja que una simple ejecución automática de la solicitud enviada desde Estados Unidos.

Sheinbaum endurece el tono: si no hay pruebas, el caso tendría un objetivo político

Durante la mañanera, Sheinbaum dejó claro que la clave del caso no está en el tamaño mediático de la acusación, sino en las pruebas que pueda presentar Estados Unidos. Su postura fue que la FGR es la autoridad competente y que solo con evidencia firme podrá actuar contra Rocha Moya. Mientras tanto, el gobierno federal no está dando por válida en automático la acusación presentada en Nueva York.

La presidenta también confirmó que habló con Rocha Moya tras conocerse el caso y resumió su posición con una frase que marcó la conferencia: “Si no hay nada, no hay nada que temer”. Con eso, el gobierno federal intenta contener el golpe político sin romper la cooperación institucional con Estados Unidos, pero dejando claro que cualquier decisión deberá sostenerse en pruebas verificables y dentro del marco legal mexicano.