La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recibe una pensión mensual cercana a los 120 mil pesos por su paso como director de Nacional Financiera (Nafin).

Durante su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria señaló que el nombre de Gurría figura entre los exfuncionarios con pensiones elevadas y calificó estos esquemas como “abusos y excesos” de administraciones anteriores.

“En efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario de Nafin. Ya que salió público lo podemos decir. Vamos a ver en el marco qué información darles de las personas”, declaró.

Gobierno revisará pensiones de exfuncionarios

Sheinbaum sostuvo que este tipo de beneficios deben revisarse y afirmó que hay pensiones que “ya no tendrían caso” y que, al menos, deberían reducirse a la mitad.

Explicó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dará seguimiento al tema como parte de la política de austeridad y transparencia. La iniciativa, dijo, no afectará a integrantes de las Fuerzas Armadas, sino a funcionarios de confianza que trabajaron periodos relativamente cortos y accedieron a pensiones elevadas.

La presidenta indicó que el objetivo es establecer un tope máximo que reduzca desigualdades dentro del sistema público y que cualquier investigación o denuncia corresponderá a las autoridades competentes.

Quién es José Ángel Gurría

José Ángel Gurría Treviño es economista y diplomático mexicano. Fue secretario general de la OCDE entre 2006 y 2021. En México se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

También participó en negociaciones internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en el proceso de ingreso de México a la OCDE en 1994.

En 2023 fue designado responsable de elaborar el plan de gobierno del bloque opositor rumbo a las elecciones de 2024, luego de declinar aspiraciones presidenciales. Actualmente participa en foros sobre economía global, comercio internacional y política pública.