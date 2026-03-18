Sergio Mayer no acudió a la audiencia estatutaria que tenía programada este martes ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, como parte del proceso interno que se sigue en su contra tras haber dejado su curul en la Cámara de Diputados para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

El diputado federal con licencia estaba citado a comparecer a las 11:00 horas en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la colonia Juárez, pero no se presentó, informó Milenio.

Desde el pasado 12 de marzo, la Comisión había advertido que, en caso de no acudir a la audiencia, se le tendría por confeso “respecto de todas y cada una de las posiciones que previamente hayan sido calificadas de legales por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”.

De acuerdo con el reglamento de la CNHJ, el órgano interno tendrá hasta 15 días hábiles para emitir una resolución, por lo que cuenta hasta el próximo 9 de abril para deliberar el caso.

Morena abrió el procedimiento tras su licencia

El pasado 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un acuerdo de prevención de oficio contra Sergio Mayer Bretón, luego de que solicitara licencia como diputado federal para participar en La Casa de los Famosos.

Sergio Mayer pidió licencia para dejar su curul en San Lázaro y… entrar a La Casa de los Famosos #LCDLF6



Su lugar ahora será ocupado por su suplente, Luis Morales Flores, comerciante de la Central de Abastos, quien irónicamente antes había exigido su renuncia por considerarlo… pic.twitter.com/szsBdgad8o — Fernanda Familiar (@qtf) February 18, 2026

Dentro del expediente CNHJ-CM-068/2026, el órgano interno consideró que esa conducta “puede constituir una conducta contraria a la de cuidar el interés colectivo, al generar la percepción de que el mandato conferido por la ciudadanía puede subordinarse a proyectos individuales”.

También señaló que el caso provocó una afectación a la imagen del partido y generó confusión entre la militancia y la ciudadanía respecto de la congruencia entre los principios de Morena y el actuar de sus representantes.

Como medida cautelar, la CNHJ suspendió los derechos partidarios de Mayer mientras se resuelve el procedimiento.