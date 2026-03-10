Sergio Mayer fue eliminado del reality show La Casa de los Famosos, apenas unas semanas después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendiera temporalmente sus derechos partidistas por solicitar licencia en la Cámara de Diputados para participar en el programa.

El reality de la cadena estadounidense Telemundo confirmó que el fundador de Sólo para mujeres se convirtió en el tercer expulsado de la temporada, tras permanecer apenas 20 días dentro de la casa. Mayer obtuvo la menor cantidad de votos entre los nominados, quedando incluso por debajo de personalidades como Caeli y la actriz Julia Argüelles.

Antes de entrar al programa, el también actor justificó su participación a través de un video publicado en sus redes sociales. En él afirmó que su estancia en el reality tenía la intención de difundir la importancia de la cultura latina, en medio del contexto social y político entre México y Estados Unidos. Incluso comparó su decisión con el impacto cultural del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

Por su parte, el reality había promocionado su llegada como una participación fuerte dentro del programa. “Estrategia, carácter y cero miedo al conflicto… Sergio Mayer llega sin rodeos”, anunció la producción al presentarlo como el “habitante sorpresa” de la sexta temporada.

Mayer también describió el programa como “un experimento social donde los integrantes interactúan en situaciones complejas, sin comunicación y en total aislamiento, llevando al límite el respeto, la tolerancia y la inclusión”.

Morena suspende derechos políticos de Mayer

La polémica comenzó el 24 de febrero, cuando la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció la suspensión temporal de los derechos partidistas de Sergio Mayer por participar en el reality.

En su resolución, el órgano interno del partido argumentó que su presencia en el programa impactó negativamente en la imagen pública de Morena, al tratarse de un representante popular emanado del partido.

“Esta Comisión Nacional considera que el acusado cuenta con un deber ante este partido y su militancia, debiendo conducirse con respeto y apego a los principios con los que se fundó Morena”, señaló el organismo.

Además, explicó que la medida busca evitar una mayor afectación mientras continúa el proceso interno.

Sergio Mayer pidió licencia como diputado

El legislador solicitó licencia el 18 de febrero por tiempo indefinido para participar en La Casa de los Famosos, donde fue presentado por Telemundo como el “habitante sorpresa” de la sexta temporada.

Sin embargo, su participación duró poco: 20 días después fue eliminado del programa, en medio de la polémica política que generó su decisión de entrar al reality.