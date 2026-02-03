La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, una de las más antiguas y utilizadas del sistema, entrará en un proceso de rehabilitación integral para corregir problemas que se han acumulado durante más de cuatro décadas de operación.

El anuncio fue hecho por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien explicó que su administración destinará recursos para un mantenimiento mayor enfocado en seguridad, infraestructura y operación, con el objetivo de mejorar la experiencia diaria de los usuarios y reducir fallas recurrentes.

Las obras también forman parte de la preparación de la ciudad rumbo al Mundial 2026, aunque las autoridades subrayaron que se trata de trabajos estructurales pensados para el largo plazo, no solo para el evento deportivo.

Brugada señaló que la Línea 2 es estratégica porque conecta con varias de las líneas más importantes del sistema, por lo que su rehabilitación tendrá impacto directo en la movilidad de amplias zonas de la capital.

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó que la inversión total será de mil 500 millones de pesos, de los cuales mil millones se destinarán exclusivamente a la Línea 2.

Buena parte de los recursos se enfocará en infraestructura crítica con más de 40 años de antigüedad, especialmente en cárcamos de bombeo ubicados en estaciones como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita, puntos clave para reducir inundaciones durante la temporada de lluvias.

¿Qué trabajos se realizarán en la Línea 2 del Metro?

Entre las principales obras anunciadas se encuentran:

Renovación completa de la red contra incendios , que abarca 38 kilómetros y 703 gabinetes de hidrante que no habían sido sustituidos desde su instalación original.

, que abarca 38 kilómetros y 703 gabinetes de hidrante que no habían sido sustituidos desde su instalación original. Instalación de bombas jockey de última generación para mantener presión constante de agua en emergencias.

para mantener presión constante de agua en emergencias. Colocación de 800 cámaras de videovigilancia en estaciones y áreas operativas.

en estaciones y áreas operativas. Rectificación de vías , corrección de “brincos”, sustitución de balasto y cambio de durmientes para recuperar velocidad y reducir vibraciones.

, corrección de “brincos”, sustitución de balasto y cambio de durmientes para recuperar velocidad y reducir vibraciones. Mantenimiento mayor a transformadores, rectificadores, cableado eléctrico, señalización, pilotaje automático y mando centralizado.

Según Rubalcava, estas acciones buscan disminuir retrasos, fallas técnicas e interrupciones del servicio que afectan diariamente a los usuarios.

¿Qué estaciones de la Línea 2 serán intervenidas antes del Mundial 2026?

Las autoridades informaron que al menos 15 estaciones de la Línea 2 serán remodeladas y mejoradas.

Los trabajos iniciarán este lunes 9 de febrero, en el tramo que va de Taxqueña a Revolución, y se extenderán hasta el mes de mayo.

El servicio operará de la siguiente manera:

Servicio normal de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Servicio normal de Taxqueña a Xola.

de Taxqueña a Xola. Cierres parciales en San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

En este último tramo, las estaciones cerrarán a las 10 de la noche de lunes a viernes, a las 8 de la noche los sábados, y permanecerán cerradas los domingos, con apoyo de unidades de RTP para el traslado de usuarios.