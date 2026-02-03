El Servicio de Administración Tributaria tiene la facultad de revisar los depósitos en efectivo que realizan las personas físicas cuando estos rebasan un umbral mensual establecido en la ley fiscal.

Esto ocurre porque los bancos en México están obligados a reportar de forma automática al SAT ciertos movimientos en efectivo, a través de la Declaración Mensual de Depósitos en Efectivo, la cual debe enviarse a más tardar el día 10 de cada mes, conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal.

Una vez que la autoridad recibe esta información, puede comparar los depósitos reportados con los ingresos declarados por el contribuyente y, si detecta diferencias, iniciar una revisión por posible discrepancia fiscal.

¿Qué tipo de depósitos en efectivo se reportan al SAT?

Dentro de esta declaración, las instituciones financieras informan sobre distintos movimientos hechos en efectivo a cuentas de personas físicas. Entre ellos se incluyen:

Depósitos realizados directamente en ventanilla

Depósitos en cajeros automáticos

Cheques de caja abonados a cuentas personales

El envío de estos datos es completamente electrónico y automático. No implica, por sí mismo, una sanción, pero sí abre la puerta a que el SAT analice el origen del dinero si detecta inconsistencias.

¿Qué movimientos no entran en esta revisión?

No todos los movimientos bancarios forman parte de este esquema. El SAT no considera dentro de esta declaración:

Transferencias electrónicas realizadas vía SPEI o TEF

Pagos electrónicos que no involucren efectivo

Depósitos entre cuentas de la misma persona

Esto se debe a que estas operaciones no se clasifican como depósitos en efectivo, por lo que no se reportan bajo este mecanismo específico.

¿Cómo evitar problemas por una revisión fiscal?

Especialistas fiscales recomiendan tomar algunas precauciones para evitar complicaciones en caso de que el SAT solicite aclaraciones:

Conservar comprobantes que acrediten el origen del dinero

Asegurar que los ingresos reales coincidan con lo declarado

Priorizar medios electrónicos sobre el uso de efectivo

Llevar un control claro y ordenado de los movimientos bancarios

Tener documentación y registros adecuados puede marcar la diferencia si la autoridad fiscal solicita una explicación sobre algún depósito inusual.