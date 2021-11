El exdiputado local Pedro Carrizales Becerra, conocido como Mijis, fue reportado como desaparecido, el pasado 31 de octubre, en redes sociales. Ante el reporte de su localización, dio a conocer que fue obligado a cantar un fragmento de alguna canción de Lalo Mora para poner fin a la privación ilegal de su libertad que lo mantuvo cautivo, durante el fin de semana.

En entrevista para Grupo Fórmula, Carrizales Becerra detalló: «Cuando me tiran en un municipio, iba con una bolsa en la cabeza, me bajan del carro y siento piedritas, yo dije: ‘ya me van a matar’. Entonces me dicen: ‘Si no te sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador’. Entonces les canté la de Dos Coronas'».

«Me levantaron, recibí toda la semana amenazas de muerte, que me iban a matar por haberme metido con el Viejón. Me agarran, me suben a una camioneta, y ahí me traen, lo que querían era que no llegara al baile», agregó.

Junto con la noticia de su desaparición, el fin de semana, se detalló que Mijis había recibió amenazas, tras dirigirse a protestar afuera de un concierto de cantante Lalo Mora, en San Luis Potosí, por violentar sexualmente a una de sus fans.

«¡Bienvenido al Infierno, Lalo Mora! Te va tocar descubrir lo que en San Luis le hacemos a los abusadores sexuales, ¿no estás emocionado?», publicó el 25 de octubre.





Seis días más tarde, cerca de las 01:17 horas, se informó el desconocimiento de su paradero: «Por este medio se les comunica que Pedro Carrizales ‘El MIJIS’ junto con una persona más se encuentran desaparecidos desde aproximadamente las 21:30 horas del día de hoy».





En un segundo mensaje se leyó: «Por este medio se les informa que han pasado casi 12 horas desde que se supo por última vez de Pedro Carrizales “EL MIJIS”. Se sabe que iría a protestar al concierto de Lalo Mora que se llevó a cabo en San Luis Potosí».





Finalmente, ese mismo días, a las 12:15 horas, se notificó que había sido localizado en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí.





De acuerdo con un reporte del diario El Financiero, una familia se percató de que una persona estaba tirada sobre la carretera, se detuvieron a ayudarle y dieron aviso a elementos de la Guardia Nacional. Así, Mijis fue encontrado semidesnudo y trasladado por los elementos federales al cuartel, donde dieron aviso a sus familiares.