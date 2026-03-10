El Gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México bajó a 48.8 casos diarios, lo que representa una reducción del 44% respecto a septiembre de 2024, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que el promedio pasó de 86.9 homicidios diarios al inicio del sexenio a los 48.8 registrados en febrero de 2026.

“Destaca una disminución del 44% del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024. En los últimos 17 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja”, señaló la funcionaria.

38 homicidios menos por día

De acuerdo con los datos presentados por el gobierno, la reducción equivale a 38 asesinatos menos cada día en comparación con el inicio de la actual administración.

Las cifras mostradas durante la conferencia indican una disminución gradual del promedio diario de homicidios:

Septiembre 2024: 86.9 homicidios diarios

86.9 homicidios diarios Diciembre 2024: 73.3

73.3 Mayo 2025: 64.6

64.6 Octubre 2025: 54.5

54.5 Febrero 2026: 48.8

Según el reporte oficial, febrero de 2026 fue el mes con el promedio más bajo de homicidios en el periodo analizado.

La comparación con los últimos años

Durante la presentación también se mostró una gráfica con los registros de homicidios en el mes de febrero durante los últimos diez años.

En febrero de 2015 el promedio diario fue de 49.6 homicidios, cifra que aumentó progresivamente hasta alcanzar un pico en febrero de 2019 con 100.9 casos diarios.

A partir de ese punto, la tendencia comenzó a descender de forma gradual hasta llegar a 48.8 homicidios diarios en febrero de 2026, el nivel más bajo registrado en ese periodo.