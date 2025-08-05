En una de las escenas más desgarradoras del año, 32 cuerpos fueron exhumados de fosas clandestinas en la comunidad rural de La Calera, en Irapuato, Guanajuato.

La información fue confirmada este lunes 5 de agosto por la Fiscalía General del Estado, que inició los trabajos forenses tras una denuncia anónima. De los cuerpos recuperados, 15 ya han sido identificados, y según fuentes extraoficiales, entre ellos se encontrarían mujeres y personas reportadas como desaparecidas desde 2023.

“Uno da su vida buscando a su hija y la autoridad guarda silencio”, dijo una madre del colectivo Hasta Encontrarte, que lleva más de dos años rastreando esta zona con sus propias manos.

La comunidad de La Calera, ubicada al sureste del municipio, ha sido señalada desde hace años como corredor del crimen organizado, pero esta es la primera vez que se reporta un hallazgo de esta magnitud.

El contexto de una tragedia anunciada

Guanajuato es el estado con más homicidios en México desde 2018.

En 2024 se registraron más de 100 fosas clandestinas en todo el país.

en todo el país. Colectivos reportan casi 112 mil personas desaparecidas en México, según el último corte del Registro Nacional.

Organizaciones civiles y medios internacionales como La Vanguardia han comenzado a difundir el caso, señalando la gravedad del hallazgo y el abandono institucional que lo rodea.

Las familias piden justicia, no solo cifras

El Colectivo Hasta Encontrarte denunció que las autoridades no informaron directamente a los familiares, sino que se enteraron por redes sociales. Muchos acudieron al lugar para intentar identificar ropa, tatuajes o señas particulares entre los restos recuperados.