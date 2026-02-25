La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», solicitaron formalmente la entrega del cuerpo del líder criminal abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. La petición fue presentada a través de un representante jurídico, quien entregó el escrito ante la autoridad federal.

En un comunicado, la institución informó que recibió la solicitud relacionada con el cuerpo de quien fue identificado como Rubén N, y señaló que el Ministerio Público se encuentra agotando los procedimientos protocolarios necesarios antes de formalizar la entrega de los restos.

Un día antes, la FGR anunció que, tras la realización de exámenes periciales, personal de la Agencia de Investigación Criminal logró la identificación genética del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Las autoridades detallaron que elementos ministeriales, periciales y de la Policía Federal Ministerial se trasladaron a Tapalpa para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los integrantes de la organización criminal que murieron durante el enfrentamiento con la Secretaría de la Defensa Nacional.

En su discurso del Estado de la Unión, Donald Trump afirmó que su administración dio de baja a “El Mencho”, líder del CJNG, y presentó la operación como parte de su estrategia contra los cárteles.



Ante el Congreso, defendió su decisión de designar a los cárteles como… pic.twitter.com/mJhKMXurpW — Fernanda Familiar (@qtf) February 25, 2026

La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación representa uno de los golpes más relevantes contra esa organización, aunque la experiencia reciente demuestra que la caída de un jefe no implica necesariamente la desarticulación inmediata de una estructura criminal que ha operado durante años en distintas regiones del país.

Mientras la FGR concluye los trámites legales correspondientes, la atención pública se centra ahora en las posibles reacciones internas del grupo, las disputas por el control y la capacidad del Estado para contener cualquier repunte de violencia en la zona.