¿Sabías que el yogurt griego puede aportarte unos 10 gramos de proteína por cada 100 gramos?

Durante las semanas en que millones de personas siguen con entusiasmo los grandes encuentros de fútbol, también aumenta el interés por adoptar hábitos que favorezcan el bienestar físico, la actividad deportiva y una alimentación más equilibrada.

En este contexto, la proteína cobra especial relevancia. Dicho nutriente es fundamental para la reparación y recuperación muscular después del ejercicio, además de contribuir al mantenimiento de la masa muscular y formar parte de una alimentación completa para

personas con estilos de vida activos.

De acuerdo con especialistas en nutrición deportiva, distribuir el consumo de proteína a lo largo del día puede ayudar a optimizar su aprovechamiento, especialmente en quienes realizan actividad física frecuente, ya sea entrenamiento recreativo, carreras, ciclismo,

gimnasio o deportes de equipo.

«En el fútbol, cada entrenamiento, cada recuperación y cada decisión fuera de la cancha cuenta. La nutrición es parte fundamental de ese proceso y la proteína es uno de los actores más importantes para quienes buscan mantenerse activos. Hoy vemos cómo más personas se inspiran en el deporte para adoptar hábitos más saludables que contribuyen a alcanzar sus objetivos y eso es algo muy positivo» , destacó Alan Mendoza, exfutbolista profesional.

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Dentro de las distintas fuentes de proteína, el yogur griego se ha consolidado como una opción cada vez más popular gracias a su aporte proteico, textura cremosa y versatilidad de consumo. Puede formar parte del desayuno, consumirse como colación antes o después del ejercicio, o integrarse en diversas preparaciones. En el caso del yogur griego FAGE, se destaca por aportar hasta 25 gramos de proteína por porción de 250 gramos, convirtiéndose en una alternativa práctica para quienes buscan complementar una alimentación

balanceada sin sacrificar sabor.

“Cada vez más personas entienden que la alimentación es un componente esencial del rendimiento físico. La proteína no sólo es importante para atletas profesionales; también desempeña un papel clave para quienes buscan mantenerse activos, mejorar su recuperación o simplemente incorporar hábitos más saludables en su rutina”, señaló Liz Memun, especialista en nutrición funcional.

En una temporada donde la pasión por el deporte inspira a millones de personas a moverse más, entrenar y adoptar mejores hábitos, la nutrición también tiene un papel protagonista. Y cuando se trata de apoyar la recuperación y el cuidado muscular, la proteína es una de las grandes aliadas dentro y fuera de la cancha.