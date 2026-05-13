La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó nuevos avances en la investigación relacionada con el operativo realizado entre el 16 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino de metanfetaminas y drogas sintéticas.

El mensaje fue encabezado por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, quien detalló que la Unidad Especializada de la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias por los hechos ocurridos después del aseguramiento, en los que perdieron la vida cuatro personas: dos servidores públicos del Estado y dos personas de origen estadounidense.

Fiscalía de Chihuahua afirma que colabora con la FGR

De acuerdo con la fiscal, hasta este momento se ha cumplido con el plan de investigación trazado para esclarecer los hechos. La investigación contempla aproximadamente 50 declaraciones ministeriales, más de 10 informes periciales, el análisis de más de seis mil horas de registros digitales, la revisión de cerca de 500 documentos, trabajo de campo y solicitudes de información a distintas autoridades e instituciones.

La Fiscalía de Chihuahua también aseguró que ha atendido de forma permanente los requerimientos de la Fiscalía General de la República, en un esquema de coordinación interinstitucional.

“Estamos colaborando de manera permanente e irrestricta con la Fiscalía General de la República”, señaló Chávez Villanueva.

Esa colaboración incluye la entrega de evidencia documental, registros digitales y apoyo logístico para entrevistas ministeriales a 45 elementos de la Fiscalía estatal que pudieron tener conocimiento directo o indirecto de los hechos.

Investigan presencia de personas extranjeras en el convoy

La fiscal informó que, con base en videos de puntos de vigilancia, se corroboró que desde el jueves 16 de abril, cuando el convoy salió de la ciudad de Chihuahua, se integraron cuatro personas aún sin identificar, vestidas de civil y sin insignias de corporación o agencia de seguridad.

Según los nuevos datos incorporados a la carpeta de investigación, también se detectó un patrón de convivencia e interacción informal entre dichas personas, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado.

Las imágenes analizadas muestran que estas personas coincidieron en distintos momentos en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Sin embargo, hasta este momento, la autoridad estatal señaló que no se advierten circunstancias que sugieran adiestramiento, instrucción, mando o funciones reservadas a autoridades mexicanas.

La Fiscalía también informó que no existe registro de que el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación u otros servidores públicos involucrados en el operativo hayan solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la presencia e incorporación de estas personas al convoy.

Además, la fiscalía estatal precisó que todavía no recibe respuesta formal de la representación diplomática y consular de Estados Unidos ni del Instituto Nacional de Migración sobre la identidad, situación migratoria, acreditaciones o posibles cargos de estas personas. Dos de ellas permanecen en calidad de desconocidas.

Otro punto relevante es que uno de los presuntos extranjeros fue observado dentro de instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga en posición vertical, aunque la autoridad aclaró que hasta ahora no se ha corroborado su portación o uso fuera de esas instalaciones, durante el operativo o en otros puntos donde fueron identificadas dichas personas.

La investigación, según la Fiscalía, también permite advertir elementos que hacen presumir la posible intervención, conocimiento o participación de otros funcionarios relacionados con la operación investigada.

Chihuahua, bajo el gobierno de Maru Campos, busca sostener una postura clara frente al crimen organizado: investigar, colaborar con la autoridad federal y llevar el caso hasta el esclarecimiento total de los hechos.