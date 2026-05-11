SEP da reversa: clases terminarán el 15 de julio y no el 5 de junio por el Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública dio marcha atrás a la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, medida que se había planteado por las altas temperaturas y por la realización del Mundial 2026 en México.

Con la nueva decisión, las clases terminarán el miércoles 15 de julio, como estaba previsto en el calendario escolar vigente. El registro de calificaciones quedará programado para el viernes 3 de julio.

El cambio fue confirmado tras la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Al salir del encuentro, Víctor Manuel Sarmiento, secretario de Educación de Campeche, señaló que no habrá modificaciones al calendario y que la decisión fue tomada por unanimidad entre las autoridades educativas del país.

La propuesta por el Mundial queda sin efecto

La semana pasada, la SEP había anunciado que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio y que las labores administrativas concluirían el 12 de junio. El argumento era proteger a las comunidades escolares frente a las altas temperaturas y atender el contexto operativo por el Mundial 2026, que tendrá partidos en México.

La propuesta también contemplaba dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto y el arranque formal del ciclo 2026-2027 el 31 de agosto.

#ÚltimaHora | La SEP confirmó que no se adelantan las vacaciones para millones de estudiantes; por lo tanto, el ciclo escolar terminará el 15 de julio. #LasNoticiasDeFORO con @IsabelSuarezF | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/p9fOxwAkGR — N+ FORO (@nmasforo) May 11, 2026

Sin embargo, el anuncio provocó críticas de padres de familia, organizaciones educativas y sectores que advirtieron posibles afectaciones al aprendizaje, además de complicaciones para la organización familiar.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, también matizó el anuncio al señalar que el calendario todavía debía revisarse y que era importante cuidar que niñas, niños y adolescentes no perdieran clases. De acuerdo con reportes sobre el contexto de la polémica, el Gobierno abrió la puerta a mantener el calendario original o permitir ajustes por estado.

Así queda el calendario escolar

Tras la nueva determinación, la SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026 como estaba previsto antes de la propuesta por el Mundial.

Las fechas clave quedan así:

El registro de calificaciones será el viernes 3 de julio.

El último día de clases será el miércoles 15 de julio.

La propuesta de cerrar el ciclo el 5 de junio queda descartada.

Con esta decisión, la SEP cierra una semana de versiones cruzadas sobre el calendario escolar. Primero se anunció un recorte por calor y Mundial, después Presidencia aclaró que todavía era una propuesta y finalmente las autoridades educativas decidieron mantener la fecha original de conclusión de clases.

El calendario escolar seguirá, por ahora, sin el adelanto de vacaciones que había generado dudas entre familias, escuelas y docentes.