“México no cabe en un solo calendario”: Mario Delgado defiende recorte de clases de la SEP

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, defendió el recorte al ciclo escolar y afirmó que el calendario de la SEP debe revisarse porque “México no cabe en un solo calendario”.

El funcionario respondió así a las críticas de padres de familia, organizaciones civiles y sectores del magisterio, luego de que la SEP planteara adelantar el fin de clases al próximo 5 de junio.

Durante la apertura de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la SEP, Delgado sostuvo que la modificación responde a condiciones que, según dijo, ya no pueden ignorarse.

“Respondió a realidades innegables, ante el azote del cambio climático en algunas zonas y los conflictos de movilidad que generará el Mundial 2026”, declaró.

El secretario también señaló que el calendario escolar mantiene “residuos tecnócratas” que deben analizarse, especialmente en lo relacionado con la cantidad obligatoria de días de clase.

Mario Delgado cuestiona los 185 a 200 días de clase

Mario Delgado apuntó contra el artículo 87 de la Ley General de Educación, que establece que el calendario escolar debe contemplar entre 185 y 200 días de clase.

Para el funcionario, ese criterio responde a una visión que mide la educación por permanencia y no necesariamente por aprendizaje.

“Es residuo de la visión tecnocrática que redujo la educación a una estadística de permanencia (…) Lo más importante es el aprendizaje, más allá de las horas de custodia”, señaló.

El comentario se da en medio del rechazo al ajuste del calendario escolar, especialmente por el impacto que tendría en familias, madres, padres y personas cuidadoras.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también cuestionó la decisión, al señalar que no se consideró suficientemente el contexto laboral y social de quienes cuidan a niñas, niños y adolescentes.

Delgado reconoció que hacen falta más voces en la discusión, incluyendo a padres de familia y maestros.

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Así defendió Mario Delgado su propuesta de adelantar vacaciones y modificar el calendario escolar.



El titular de la SEP dijo que, después del 15 de junio, “se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico”.



“Debemos ser honestos, tras la entrega de… pic.twitter.com/Q0IQqed81N — Fernanda Familiar (@qtf) May 11, 2026

“El eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa de análisis, de los padres y maestros. Falta sobre todo además confrontar el fondo del sistema, la manera en la que está construido nuestro calendario”, puntualizó.

Sheinbaum respalda a Delgado y dice que no fue una ocurrencia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió a Mario Delgado frente a las críticas por el ajuste al calendario escolar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el acuerdo para adelantar el cierre de clases al 5 de junio fue aprobado de manera unánime por los secretarios de Educación del país.

También cuestionó que algunos gobernadores, como los de Jalisco y Guanajuato, rechazaran después la propuesta, pese a que sus secretarios de Educación participaron en la aprobación.

“Ahora salieron gobernadores a decir que no están de acuerdo, que están en todo su derecho, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron. No fue una ocurrencia de Mario Delgado, porque hubo una campaña contra Mario”, dijo desde Palacio Nacional.

Además del cierre de clases el 5 de junio, el acuerdo contempla que las labores administrativas terminen el viernes 12 de junio.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la SEP propuso iniciar con dos semanas de reforzamiento de aprendizajes, antes del inicio formal de clases previsto para el lunes 31 de agosto.

La versión final del calendario escolar 2025-2026 será anunciada por Mario Delgado y los secretarios de Educación, luego de revisar las críticas, las observaciones de distintos sectores y el llamado de Sheinbaum a evitar afectaciones en el aprendizaje de los alumnos.