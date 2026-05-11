Hijo de “El Chapo” mantiene contacto con EU por posible entrega negociada, reporta Los Angeles Times

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mantiene contacto con autoridades de Estados Unidos para abordar una posible entrega negociada, de acuerdo con una publicación de Los Angeles Times.

El reporte, firmado por el periodista Keegan Hamilton, cita a dos fuentes familiarizadas con el caso, quienes señalaron que Iván Archivaldo y uno de sus hermanos menores estarían en conversaciones con autoridades estadounidenses.

“Una de las fuentes afirmó que las conversaciones llevaban un año en curso y sospechaba que los hermanos habían estado esperando a ver cómo se resolvían los casos de sus hermanastros antes de actuar”, señala la publicación.

La posible negociación ocurre en medio de nuevas presiones judiciales de Estados Unidos contra políticos de Sinaloa y de investigaciones relacionadas con la estructura de “Los Chapitos”.

Iván Archivaldo, pieza clave en el caso contra Rocha Moya

Los Angeles Times destaca que Iván Archivaldo Guzmán Salazar es considerado una figura clave en el caso contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Iván Archivaldo habría ordenado a integrantes de “Los Chapitos” operar el robo de papeletas y urnas de opositores a Rocha Moya durante las elecciones de 2021.

El caso tomó mayor fuerza después de que Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya, al senador Inzunza, al alcalde de Culiacán y a otros exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Hace unas semanas, el mismo medio reportó que Estados Unidos revocó la visa de Rocha Moya y anticipó que vendrían nuevas medidas contra funcionarios señalados por presuntos nexos criminales.

Días después, se dieron a conocer las acusaciones contra el gobernador con licencia y otros perfiles políticos de Sinaloa.

También lo vinculan con el caso de “El Mayo” Zambada

El periodista Keegan Hamilton señala que todavía se desconoce si Iván Archivaldo enfrentaría alguna imputación relacionada con el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Sin embargo, el reporte afirma que fuentes consultadas indicaron que el avión en el que “El Mayo” fue trasladado a Estados Unidos pertenecía a Iván Archivaldo Guzmán, lo que, según la publicación, apunta a que él habría tenido un papel central en la operación.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente si la posible entrega negociada avanzará, bajo qué condiciones ocurriría o qué cargos específicos enfrentaría Iván Archivaldo en Estados Unidos.

El reporte coloca nuevamente a “Los Chapitos” en el centro de la presión judicial estadounidense, justo cuando Washington también endurece sus señalamientos contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.