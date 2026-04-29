Buscan en Estados Unidos a Ericka María “N” por el feminicidio de Carolina Flores

Autoridades federales y de la Ciudad de México buscan en Estados Unidos a Ericka María “N”, señalada por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada el 15 de abril en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. La búsqueda de la suegra de la víctima se amplió al país vecino después de que la Fiscalía General de la República solicitara una ficha roja a Interpol.

El caso dio un nuevo giro luego de que un juez de control librara una orden de aprehensión contra Ericka María “N”, quien, de acuerdo con la investigación, habría usado un arma calibre 9 milímetros para cometer el crimen. Los dictámenes periciales establecieron que Carolina Flores presentaba 12 lesiones por proyectil de arma de fuego, seis en la cabeza y seis en el tórax.

La búsqueda de la suegra de Carolina Flores ya salió de México

De acuerdo con fuentes ministeriales citadas en el propio caso, la localización de Ericka María “N” ya no se concentra solo en territorio nacional. La intervención de la Fiscalía General de la República y la solicitud de ficha roja ante Interpol llevaron la búsqueda hasta Estados Unidos, en un intento por ubicar a la principal señalada y ponerla a disposición de la justicia mexicana.

Entre los elementos ya integrados a la carpeta de investigación aparecen videos y testimonios relacionados con lo ocurrido dentro del departamento donde fue asesinada Carolina Flores. La hipótesis central apunta a que la agresión se cometió dentro del inmueble y a que la presunta responsable logró escapar después de disparar contra la joven.

Ericka María “N”, presunta responsable del feminicidio de #CarolinaFlores, ya es buscada a nivel internacional luego de que la #FGR solicitara la emisión de una ficha roja en su contra. #NoticiasImagen #PaolaRojasDPC @PaolaRojas pic.twitter.com/dFh3BvtkLb — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 28, 2026

La gravedad del caso crece no solo por la violencia del crimen, sino por la ruta que siguió después. Lo que comenzó como una investigación local ya escaló a una búsqueda internacional, con una orden de captura activa y con la suegra de la víctima como principal objetivo de localización.

La Fiscalía también revisa la declaración del esposo de la víctima

Otro de los puntos bajo revisión es el testimonio de Alejandro, esposo de Carolina Flores. Según su declaración, fue su madre, Ericka María “N”, quien asesinó a su esposa por diferencias que ambas tenían. Sin embargo, la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio analiza aparentes inconsistencias en esa versión.

De acuerdo con el expediente, el día del crimen Alejandro habría permitido que su madre escapara del lugar y solo acudió a presentar la denuncia hasta el día siguiente. Esa conducta ya forma parte del análisis ministerial, junto con los videos y el resto de los peritajes.

Por ahora, el dato central del caso es claro: la principal sospechosa tiene orden de aprehensión, ya es buscada en Estados Unidos y la investigación sigue avanzando con base en pruebas periciales, registros en video y declaraciones que todavía están siendo revisadas por las autoridades.