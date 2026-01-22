La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente aprobó por mayoría el dictamen para ratificar a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido, luego de una comparecencia exprés que se extendió por apenas una hora.

La ratificación final será sometida a votación del Pleno de la Comisión Permanente el próximo 26 de enero.

Comparecencia exprés y ausencia de la oposición

Durante la comparecencia, realizada sin la presencia de legisladores del PAN, PRI y PT, Gertz Manero se autodefinió como “un servidor de la ley” y afirmó que su trayectoria ha estado marcada por el servicio público.

“Siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, ser un servidor de una tarea que significa trabajar para los demás… voy a poner todo mi empeño en hacerlo bien, y en ese sentido, si tengo la aprobación de ustedes, yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas”, expresó ante los legisladores.

Presión internacional y defensa de los intereses de México

El exfiscal reconoció que la política internacional atraviesa por una etapa de presión inédita, aunque consideró que este escenario se estabilizará en el corto plazo, particularmente a partir de la revisión de los tratados de libre comercio de México.

Planteó que la prioridad será defender los intereses del país y aprovechar los mecanismos multilaterales disponibles para mejorar la relación internacional de México en un contexto complejo.

Gertz confía en la continuidad de la OTAN

Durante su intervención, Gertz Manero aseguró que la OTAN se mantendrá vigente y que, una vez que la tensión geopolítica se estabilice, México saldrá bien librado.

Afirmó que el gobierno de la República ha sabido actuar con dignidad y responsabilidad, y que ha negociado adecuadamente dentro del nuevo marco internacional que se está configurando.

Recuperar talento mexicano en Europa, uno de sus proyectos

Entre sus principales proyectos como embajador, Gertz Manero destacó la recuperación de la fuga de cerebros, mediante un programa que permita que el talento mexicano en Europa regrese a trabajar en México.

Señaló que en Gran Bretaña se concentra el mayor número de mexicanos estudiando educación superior en Europa, incluidos becarios de la UNAM, muchos de ellos en universidades como Oxford, Cambridge y King’s College.

Indicó que más del 65% de los residentes mexicanos en Inglaterra pertenecen a este grupo, al que consideró prioritario para impulsar la vinculación académica y profesional con México.

Apuesta por fortalecer la relación económica México–Reino Unido

En materia económica, Gertz Manero sostuvo que la balanza económica entre México y el Reino Unido es favorable y aseguró que trabajará para fortalecer ese potencial.

Planteó que existe margen para incrementar la inversión industrial británica en México y facilitar el ingreso de productos mexicanos al mercado de Gran Bretaña.