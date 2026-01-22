Fuerzas federales y estatales detuvieron en Michoacán a César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad y presunto responsable de extorsiones y homicidios, entre ellos el asesinato del líder de los productores de limón, Bernardo Bravo.

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada desde el estado de Puebla.

Operativo coordinado y trabajo de inteligencia

García Harfuch explicó que la captura fue resultado de un trabajo de inteligencia de largo plazo, y que el operativo se llevó a cabo en uno de los domicilios donde se tenía ubicada a la persona.

“Se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio… una compañera logra su detención y ya está detenido hoy en la madrugada”, señaló el funcionario.

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán.

Detienen también a una mujer cercana al imputado

El titular de la SSPC informó que, como parte de las acciones, a medianoche fue detenida una mujer cercana al imputado, quien presuntamente se encargaba de la contabilidad de su círculo criminal.

Asimismo, recordó que la semana pasada se realizaron otras detenciones de personas vinculadas al mismo grupo criminal, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y locales, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Objetivo prioritario por extorsión a productores de limón

Por medio de una publicación en la red social X, el Gabinete de Seguridad de México precisó que “El Bótox” era considerado objetivo prioritario y está identificado como principal extorsionador de productores de limón, además de estar relacionado con otros delitos de alto impacto.