El derrame de crudo en Veracruz sigue dejando señales cada vez más graves en la costa. A la llegada constante de chapopote a distintas playas del estado se suma ahora la aparición de fauna marina muerta en varios puntos del litoral, mientras la contaminación avanza mucho más allá del lugar donde fue detectada por primera vez a inicios de marzo.

El fin de semana fue hallado un delfín muerto en la playa Isla del Amor, entre los municipios de Alvarado y Boca del Río. En la zona de Villa del Mar, en el puerto de Veracruz, también apareció sin vida una pequeña tortuga marina, cuyo hallazgo fue reportado por turistas y atendido por personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Más al norte, en el municipio de Cazones de Herrera, autoridades locales informaron la llegada de chapopote a sus costas. Entre las imágenes difundidas por el ayuntamiento destaca una tortuga muerta cubierta de petróleo crudo, una escena que resume con crudeza el nivel de afectación que ya alcanzó el derrame.

Petróleo alcanza municipios a más de 350 kilómetros

Los primeros reportes de hidrocarburo se registraron el 2 de marzo en Pajapan, al sur del estado. Veinte días después, la contaminación ya llegó al norte de Veracruz, con afectaciones visibles en municipios ubicados a más de 350 kilómetros de distancia en línea recta.

Entre las demarcaciones donde se ha reportado la llegada de chapopote están Cazones de Herrera, Tuxpan, Tamiahua y Nautla, además de otros municipios como Actopan, Alvarado, Ángel R. Cabada, Boca del Río, Catemaco, Coatzacoalcos, Lerdo de Tejada, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Tatahuicapan y Veracruz.

🚫🐟 ¡PROHIBIDO PESCAR EN NAUTLA! El chapopote ya invadió nuestras costas. pic.twitter.com/oGU0zUbCwa — e-veracruz.mx (@econsulta_ver) March 22, 2026

Todo esto ocurre mientras el gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle García, sostiene que el derrame está contenido. Sin embargo, la presencia de hidrocarburo en nuevas franjas de arena y costas cada vez más alejadas mantiene abierta la preocupación.

Del 2 de marzo a la fecha, el reporte es de al menos 12 animales marinos muertos en distintas zonas del estado. En Coatzacoalcos se contabilizan tres tortugas, dos delfines y un pelícano. Entre el puerto de Veracruz, Boca del Río y Alvarado se suman cuatro tortugas y un delfín. En Cazones apareció otra tortuga sin vida.

Aunque hasta ahora no se han informado oficialmente las causas de estos decesos, las muertes coinciden con la expansión del hidrocarburo en el mar y en las playas, por lo que ya existe preocupación por una posible relación con intoxicación o envenenamiento.

Marina y municipios activan acciones de emergencia

Ante el avance del chapopote, la Secretaría de Marina informó que personal de la Armada de México y del Sector Naval de Tuxpan comenzó labores de respuesta en playas afectadas.

En Tuxpan e Isla Lobos se recolectaron más de tres toneladas de material sólido de hidrocarburo, con apoyo de una brigada de 30 elementos navales, además de vehículos de carga. En Isla Lobos también participan trabajadores de Conanp y prestadores de servicios turísticos.

En Nautla, el ayuntamiento recomendó suspender temporalmente el uso de redes, atarrayas, trasmallos y otras artes de pesca, además de evitar ingresar al mar para actividades pesqueras y reportar cualquier rastro de hidrocarburo en playas, esteros o zonas de captura.