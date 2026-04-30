El Comité Noruego del Nobel informó que para el Premio Nobel de la Paz 2026 se registraron 287 candidaturas, de las cuales 208 corresponden a personas y 79 a organizaciones. En ese grupo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría figurar como uno de los nominados, aunque el comité no confirma nombres porque las postulaciones se mantienen en secreto durante 50 años.

La posibilidad de que Trump esté en la lista surge porque los líderes de Camboya, Israel y Pakistán han dicho públicamente que lo nominaron. Si esas postulaciones se realizaron como afirman, serían válidas, ya que el límite para presentar nombres fue el 31 de enero. Aun así, el secretario del comité, Kristian Berg Harpviken, se negó a confirmar si Trump efectivamente quedó inscrito entre los candidatos.

Harpviken, quien ocupa el cargo desde enero de 2025, dijo que una de las cosas que más le sorprendió fue el nivel de renovación anual en la lista de aspirantes. También sostuvo que, pese al aumento de conflictos y a la presión internacional actual, el premio sigue teniendo peso. Según su valoración, en un contexto global más tenso, el reconocimiento a esfuerzos de paz se vuelve todavía más importante.

El comité no confirma nombres y una nominación no implica respaldo

Uno de los puntos clave del proceso es que una nominación no equivale a un respaldo del organismo que entrega el premio. El sistema permite que miles de personas en el mundo propongan candidatos, entre ellos miembros de gobiernos y parlamentos, jefes de Estado en funciones, profesores universitarios de ciertas disciplinas y antiguos ganadores del Nobel de la Paz. Por eso, aparecer en la conversación pública o ser mencionado por quien lo postuló no significa que exista apoyo del comité ni ventaja real en la competencia.

Además de Trump, ya circulan otros nombres como posibles aspirantes de este año, entre ellos Yulia Navalnaya, el papa León, las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, la senadora estadounidense Lisa Murkowski y la diputada groenlandesa Aaja Chemnitz. Sin embargo, el comité mantiene la misma postura con todos: no confirma candidaturas recientes.

El premio se anunciará en octubre

El Premio Nobel de la Paz 2026 será anunciado el 9 de octubre, mientras que la ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre. En paralelo, Harpviken también expresó preocupación por la salud de la ganadora de 2023, la activista iraní Narges Mohammadi, cuyo estado se ha deteriorado tras sufrir un infarto en prisión.

Por ahora, lo único confirmado es el volumen de candidaturas y la posibilidad de que Trump esté incluido entre ellas. El resto seguirá bajo reserva durante décadas, como marcan las reglas del Nobel.