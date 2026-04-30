Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza después de que una jueza del Distrito de Columbia ratificara esa medida cautelar en su contra.

La decisión se tomó durante una audiencia de unos 15 minutos, en la que Allen aceptó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía. Con ello, el acusado permanecerá encarcelado mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El giro llamó la atención porque apenas el miércoles su equipo legal había presentado un escrito para impugnar esa medida, luego de que la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, la pidiera formalmente. Sin embargo, en la audiencia Allen renunció a apelar la decisión y aceptó quedar en prisión.

Se difunde una imagen de Cole Allen, el sujeto señalado de intento de asesinato contra Trump, dentro de su habitación de hotel horas antes del tiroteo.



Vean su foto y díganme: ¿Qué les transmite, qué les hace sentir? pic.twitter.com/Zt1UWeh3py — Fernanda Familiar (@qtf) April 29, 2026

Los cargos que enfrenta Cole Allen

Por ahora, Cole Allen, de 31 años, enfrenta un cargo por intentar matar al presidente de Estados Unidos, delito que puede castigarse con cadena perpetua. Además, tiene otros dos cargos relacionados con el transporte y el uso de armas.

La próxima audiencia del caso fue programada para el 11 de mayo, fecha en la que continuará el proceso penal abierto tras el ataque ocurrido en Washington.

Así habría planeado el ataque contra Trump

De acuerdo con documentos judiciales, Allen habría planeado el ataque durante semanas. Según esa versión, cruzó el país en tren, desde California hasta Washington, con la intención de viajar armado sin pasar por los controles de seguridad de los aeropuertos.

🧵 Esto es lo que se sabe sobre Cole Allen, el tirador que atacó a Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.



*Tiene 31 años, es originario de Torrance, California, y es científico informático. Estudió en el Caltech, donde ingresó en 2013 y se graduó en 2017 como… pic.twitter.com/atvdf3vW8Z — Fernanda Familiar (@qtf) April 27, 2026

Las autoridades sostienen que portaba una escopeta, una pistola, cuchillos y dagas. También señalan que reservó dos noches en el hotel Washington Hilton, donde se realizaba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, para poder ingresar como huésped, ya que ese día solo quienes tenían esa condición podían acceder al inmueble.

El intento de irrupción armada ocurrió el sábado 25 de abril, mientras en el lugar se encontraban Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros integrantes del gobierno estadounidense.