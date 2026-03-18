Donald Trump afirmó que la OTAN cometió un “error realmente estúpido” al no respaldar las acciones del Pentágono en Medio Oriente y sostuvo que, tras el “gran éxito militar” de Estados Unidos, su país ya no necesita ni desea la ayuda de los aliados.

“Ya no necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, como presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, ¡no requerimos la ayuda de nadie!”, escribió el mandatario en una publicación en Truth Social.

Trump criticó la negativa de numerosos países de la alianza militar a prestar apoyo a Washington para asegurar el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán tras las agresiones conjuntas de Estados Unidos e Israel iniciadas el pasado 28 de febrero.

Trump endurece el tono ante aliados y dice no temer una guerra más larga

Más tarde, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca al recibir al primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, el presidente estadounidense reiteró su molestia con los aliados atlánticos.

“La OTAN está cometiendo un error realmente estúpido”, declaró ante reporteros.

Cuestionado sobre si le preocupaba que la guerra pudiera derivar en “otro Vietnam”, Trump respondió: “no, no le tengo miedo. En realidad, no le tengo miedo a nada”.

También lanzó críticas contra políticos irlandeses que rechazaron su operación militar contra Irán. “Tienen suerte de que yo exista, eso es todo lo que puedo decir, porque si van a permitir que países enfermos y dementes tengan armas nucleares… deberían estar muy agradecidos”, afirmó.

Micheal Martin marcó distancia durante su visita a la Casa Blanca

La visita anual por el Día de San Patricio al Despacho Oval estuvo marcada por diferencias entre Trump y Micheal Martin en temas como la guerra con Irán, la inmigración y la relación con el primer ministro británico.

De acuerdo con el texto base, Martin llegó bajo presión política para hablar con firmeza frente a Trump. Sin embargo, optó por un tono cortés, aunque mantuvo diferencias con el mandatario estadounidense.

“Espero que encontremos un terreno de entendimiento”, dijo Martin cuando Trump volvió a arremeter contra la OTAN.

La respuesta no dejó satisfecho al republicano, quien insistió en el reclamo a los aliados. “Estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero nosotros hemos ayudado con Ucrania, y (los europeos) no apoyan con Irán, y todos reconocen que Teherán no puede tener un arma nuclear”, replicó.