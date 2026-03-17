Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se declaró no culpable este 17 de marzo de 2026 ante un juez de la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos.

Durante la comparecencia se estableció que el narcotraficante mexicano tendrá una nueva audiencia el próximo 24 de junio. En esa fecha se determinará si se abre un juicio por el caso. De ser enjuiciado, enfrentaría cadena perpetua.

Actualmente, el exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a donde fue trasladado después de ser enviado desde México.

La Tuta fue extraditado a Estados Unidos en agosto del año pasado y enfrenta en este expediente dos cargos relacionados con conspiración para el tráfico de sustancias controladas y drogas.

En esta comparecencia, el acusado se declaró no culpable del primer cargo, que contempla el intento y la conspiración para traficar sustancias controladas hacia Estados Unidos.

Desde 2015 permanecía preso en el Altiplano

Desde marzo de 2015, La Tuta permanecía internado en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México.

En ese penal cumplía dos condenas por delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Sin embargo, en febrero, el gobierno federal lo envió a Estados Unidos junto con otros 26 líderes del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales.