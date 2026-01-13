El presidente de Donald Trump reforzó este martes su respaldo a las protestas en Irán al llamar directamente a los manifestantes a “tomar las instituciones”, suspender todo contacto diplomático con Teherán y advertir que la ayuda de Estados Unidos “está en camino”, en medio de una represión que ya deja miles de muertos.

El mensaje fue difundido a través de Truth Social, donde Trump acusó al régimen iraní de responder con violencia extrema a las movilizaciones y advirtió que los responsables de la represión “pagarán un alto precio” por sus acciones.

“Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen las instituciones. Guarden los nombres de los asesinos y los represores. Pagarán un alto precio. La ayuda está en camino”, escribió el mandatario, cerrando su publicación con el lema “MIGA”.

Protestas que escalaron a nivel nacional

Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre de forma aislada, impulsadas por el deterioro económico, la inflación y la caída del valor del rial. Con el paso de los días, las protestas se extendieron por todo el país y se convirtieron en uno de los mayores desafíos internos para el régimen iraní desde la Revolución Islámica de 1979.

De acuerdo con una fuente del gobierno iraní citada por Reuters, la represión habría dejado alrededor de dos mil personas muertas, entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, aunque las autoridades no han publicado cifras oficiales desglosadas.

Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de manifestantes fallecidos y alertan que miles de detenidos podrían enfrentar penas extremas, en un contexto marcado por apagones de internet que dificultan la verificación independiente de la información.

Presión económica y advertencias de Trump

Como parte de su estrategia de presión, Trump anunció también la imposición de un arancel del 25 por ciento a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán. La medida, aseguró, entraría en vigor de inmediato y afectaría a socios comerciales como China, Rusia, Brasil y Turquía.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento sobre todos los negocios que realice con Estados Unidos”, señaló Trump en otra publicación.

La Casa Blanca informó que, aunque la vía diplomática sigue sobre la mesa, el presidente no descarta opciones más contundentes si el régimen iraní continúa utilizando fuerza letal contra los manifestantes.