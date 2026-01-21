El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno busca una negociación inmediata con Dinamarca sobre el futuro de Groenlandia, aunque descartó el uso de la fuerza militar para alcanzar un acuerdo.

Durante declaraciones recientes, Trump señaló que Washington considera estratégico el papel de Groenlandia en materia de seguridad, defensa y acceso a recursos, y reiteró que su administración espera iniciar conversaciones formales “de inmediato” con el gobierno danés.

Trump descarta intervención militar

El mandatario estadounidense afirmó que no contempla una acción armada para avanzar en el tema y subrayó que cualquier acercamiento se realizaría por la vía diplomática. Indicó que Estados Unidos busca un entendimiento que tome en cuenta intereses de seguridad compartidos en la región del Ártico.

Trump no detalló los términos específicos que propondría su gobierno, pero insistió en que el diálogo debe comenzar sin demoras.

Postura de Dinamarca y Groenlandia

El gobierno de Dinamarca ha reiterado en distintas ocasiones que Groenlandia no está en venta y que cualquier decisión relacionada con su futuro corresponde también a las autoridades locales del territorio autónomo.

Por su parte, funcionarios de Groenlandia han señalado que mantienen una relación de cooperación tanto con Dinamarca como con Estados Unidos, especialmente en temas de defensa y presencia militar, pero han subrayado la importancia de respetar su autonomía.

Importancia estratégica de Groenlandia

Groenlandia alberga una base militar estadounidense y ocupa una posición clave en el Ártico, región que ha ganado relevancia geopolítica por el deshielo, las rutas marítimas y el interés en recursos naturales.

El planteamiento de Trump se da en un contexto de mayor atención internacional sobre el Ártico y de competencia entre potencias por influencia en la zona.