El presidente de EU, Donald Trump, anunció la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, dependencia encargada de supervisar la política migratoria y agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El mandatario hizo público el cambio a través de un mensaje en su plataforma Truth Social, donde aseguró que Noem “ha servido bien” y que durante su gestión se obtuvieron “numerosos y espectaculares resultados”.

Trump informó que propondrá al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, como su reemplazo. Su nombramiento deberá ser confirmado por el Senado.

Polémica por operativos migratorios

La salida de Noem ocurre después de meses de críticas por su manejo del Departamento de Seguridad Nacional, especialmente tras operativos migratorios en distintas ciudades.

La polémica creció a principios de enero, cuando agentes migratorios mataron a tiros a Renee Good, una ciudadana estadounidense que participaba en una protesta contra redadas en Minneapolis.

Días después, otro ciudadano estadounidense, Alex Pretti, también murió en un operativo de la Patrulla Fronteriza en la misma ciudad, lo que intensificó las críticas contra la gestión de Noem.

Las declaraciones de la funcionaria, quien calificó a las víctimas como “terroristas domésticos”, provocaron cuestionamientos incluso dentro del Partido Republicano.

Nuevo cargo en el gobierno de Trump

Tras su salida, Trump adelantó que Noem asumirá un nuevo cargo como enviada especial para el llamado “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad regional que será presentada oficialmente en Florida.

En un mensaje en redes sociales, la exsecretaria agradeció el nombramiento y aseguró que continuará trabajando con el gobierno de Trump para fortalecer la seguridad y combatir a los cárteles que operan en el hemisferio.