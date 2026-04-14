Trump bloquea el Estrecho de Ormuz: solo 3 barcos cruzaron en el primer día del operativo de EU

El primer día del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz dejó una señal clara de la tensión que se vive en la zona: apenas tres petroleros lograron cruzar esa ruta marítima clave para el comercio energético mundial.

De acuerdo con datos de plataformas de monitoreo de embarcaciones, el buque cisterna Peace Gulf, con bandera de Panamá, fue el tercer barco en atravesar el estrecho y se dirige al puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos, luego de salir del fondeadero de Sohar Anch, en Omán.

Según la firma Kpler, este buque suele transportar nafta iraní, una materia prima petroquímica de alto valor, hacia otros puertos de Medio Oriente fuera de Irán para después ser exportada a Asia. Su paso ocurre en medio de un operativo militar que ha endurecido por completo la circulación en la zona.

Los tres barcos que lograron pasar

Antes del Peace Gulf, otros dos buques cisterna consiguieron cruzar por el estrecho tras recibir autorización de Estados Unidos, ya que no tenían como destino puertos iraníes y, por lo tanto, no quedaron sujetos al bloqueo, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.

Uno de ellos es el Murlikishan, antes conocido como MKA, que navega con bandera de Madagascar rumbo a Irak, donde prevé cargar fueloil este jueves. El otro es el Rich Starry, un petrolero de 188 metros de eslora y bandera de Malawi, que finalmente cruzó con dirección a China después de haber abortado su paso el día anterior al salir del puerto emiratí de Sharjah.

Al menos tres petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz este martes, en el primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos a buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de plataformas de monitoreo marítimo. Entre ellos se encuentran el Peace Gulf, el… pic.twitter.com/3JfupNqFUt — N+ UNIVISION (@nmasunivision) April 14, 2026

El caso del Rich Starry llamó especialmente la atención porque tanto ese buque como su propietario, la empresa china Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, ya están sancionados por Washington por sus negocios con Irán, según la información publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

Trump amenaza con “eliminar” barcos iraníes

La tensión subió todavía más después de que Donald Trump advirtiera este lunes que ordenará “eliminar de inmediato” a cualquier buque iraní que intente romper el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

A esa amenaza se sumó el mensaje del Comando Central de Estados Unidos, que explicó que el operativo se aplicará “de manera imparcial” contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán.

Con apenas tres barcos cruzando en el arranque del operativo, el paso por una de las rutas más delicadas del mundo quedó prácticamente bajo control militar. Y el mensaje de Washington fue directo: cualquier movimiento ligado a Irán puede escalar de inmediato.