El presidente de Donald Trump anunció este martes que su gobierno alcanzó un acuerdo relacionado con Groenlandia, lo que derivó en el retiro de la amenaza de imponer aranceles a países que cuestionaran los planes estadounidenses sobre la isla.

De acuerdo con el mandatario, el entendimiento alcanzado permitirá fortalecer la cooperación estratégica en el Ártico y beneficiará tanto a Estados Unidos como a la OTAN.

“Será bueno para Estados Unidos y también para la OTAN”, afirmó Trump al referirse al acuerdo, sin detallar públicamente los términos específicos del mismo.

¿Qué implica el acuerdo sobre Groenlandia?

Aunque la Casa Blanca no ha revelado todos los alcances, Trump aseguró que el pacto aborda temas de seguridad, presencia estratégica y cooperación regional en una zona considerada clave por su ubicación geopolítica y sus recursos naturales.

Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, ha estado en el centro del interés estadounidense por su valor estratégico en el Ártico, especialmente ante el aumento de la actividad de Rusia y China en la región.

Trump sobre Groenlandia: "Tenemos un concepto de acuerdo. Creo que será un muy buen acuerdo para Estados Unidos, también para ellos, y vamos a trabajar juntos en algo relacionado con el Ártico en su conjunto".

Retiro de la amenaza arancelaria

Con el anuncio del acuerdo, Trump confirmó que su gobierno retiró la advertencia de imponer aranceles a países que criticaran o se opusieran a los planes estadounidenses relacionados con Groenlandia.

La amenaza había generado tensión diplomática en días recientes, particularmente con aliados europeos, al plantear posibles sanciones comerciales como herramienta de presión política.

Enfoque en seguridad y alianzas

Trump subrayó que el acuerdo refuerza la cooperación entre aliados y se alinea con los intereses de defensa colectiva de la OTAN, al tiempo que consolida la presencia estratégica de Estados Unidos en el Ártico.

El gobierno estadounidense sostuvo que este entendimiento busca estabilidad regional y coordinación con socios internacionales, sin recurrir a medidas comerciales punitivas.