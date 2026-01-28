El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza directa al régimen de Irán, advirtiendo que podría ordenar un ataque militar similar, y aún más severo, al que ejecutó en Venezuela en junio de 2025 si Teherán no se sienta a negociar un acuerdo sobre su programa nuclear. En un mensaje difundido en su red social, Trump afirmó que una poderosa flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln se dirige hacia las aguas cercanas a Irán, lista para actuar con rapidez y “violencia, si es necesario”.

La advertencia se produce poco después de que ese mismo grupo de combate naval y otras fuerzas estadounidenses fueran desplegados en Oriente Medio en medio de las tensiones crecientes por la represión interna en Irán y las acusaciones de desarrollo de armas nucleares, que Teherán niega.

“Una armada mayor que la enviada a Venezuela”

Trump describió la flota enviada como más grande que la utilizada en la anterior operación que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, y subrayó que espera que Irán acepte sentarse a conversar un “acuerdo justo y equitativo” para limitar su programa nuclear. En su mensaje insistió: “El tiempo se acaba… ¡el próximo ataque será mucho peor!”.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de escolta, incluyendo destructores con misiles guiados y aviones de combate, han llegado a la región en las últimas 48 horas, aunque Trump no ha detallado condiciones exactas ni cronogramas para una posible acción militar.

Irán responde que está listo para dialogar… pero defenderá su soberanía

En respuesta a las amenazas, Irán expresó estar dispuesto al diálogo basado en el “respeto mutuo”, pero advirtió que se defenderá “como nunca antes” si es atacado. La misión de Irán ante la Organización de Naciones Unidas subrayó que cualquier agresión sería respondida firmemente, y calificó el despliegue de la flota estadounidense como una vulnerabilidad que convierte a su país en un objetivo.

La tensión bilateral se da en un contexto de protestas internas masivas en Irán, que han sido reprimidas con fuerza, lo que ha alimentado parte del discurso de Trump sobre la necesidad de presionar a Teherán. Organizaciones internacionales han documentado miles de muertes en esas manifestaciones, mientras el régimen insiste en mantener el control.

El programa nuclear y el fantasma de “Operación Martillo de Medianoche”

Trump hizo referencia a lo que Washington denomina Operación Martillo de Medianoche, un ataque estadounidense anterior a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, como antecedente de su postura actual. El presidente reiteró que una nueva ofensiva sería más contundente si Irán no cumple con las demandas de detener cualquier desarrollo de armas nucleares.