El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que ya es “demasiado tarde” para dialogar con Irán, incluso si Teherán busca abrir un canal de negociación. El mensaje fue publicado en su red social Truth Social: “Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”.

La declaración contrasta con lo dicho apenas días antes, cuando el propio mandatario afirmó que había aceptado conversar con el gobierno iraní en medio de los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel. Ahora, Trump endurece el tono mientras el conflicto escala en su cuarto día.

Desde el 28 de febrero, cuando inició la ofensiva militar contra Irán, el presidente estadounidense ha mantenido una postura desafiante. Ese mismo día anunció en Truth Social la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, a quien calificó como “una de las personas más malvadas de la historia”.

En un mensaje posterior desde la Casa Blanca, Trump declaró que “la guerra en Irán ha comenzado” y sostuvo que cumplió el ultimátum de 10 días que había dado para frenar el programa nuclear iraní. Además, afirmó que los bombardeos continuarán “todo el tiempo que sea necesario” para neutralizar la amenaza.

Irán advierte a Europa y el conflicto se expande

Mientras Trump cierra la puerta al diálogo con Irán, la república islámica lanzó una advertencia directa a Alemania, Reino Unido y Francia, luego de que estos países señalaran la posibilidad de emprender “acciones defensivas” contra capacidades de misiles iraníes.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró que cualquier intervención europea sería considerada “complicidad con los agresores y un acto de guerra”.

El conflicto ya impacta a varios países de la región. Este martes se registró un ataque con drones contra la embajada estadounidense en Arabia Saudita, lo que provocó un incendio limitado y daños menores. Arabia Saudita informó haber interceptado ocho drones cerca de Riad y Al Kharj.

La embajada estadounidense en Arabia Saudita pidió a sus ciudadanos permanecer confinados, mientras que la representación diplomática en Kuwait anunció su cierre indefinido ante la escalada regional.

Trump advirtió que la guerra contra Irán podría prolongarse “un mes o más”, mientras Israel anticipa “numerosos días” adicionales de combates. Por ahora, no hay señales de tregua.