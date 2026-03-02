El nombre de Baba Vanga volvió a circular con fuerza en redes sociales y portales internacionales ante la escalada de tensiones globales. La mística búlgara, conocida como la “Nostradamus de los Balcanes”, es atribuida con una serie de predicciones para 2026 que, según sus seguidores, incluirían el estallido de una Tercera Guerra Mundial y eventos de carácter extraterrestre.

Con el contexto actual de conflictos en Medio Oriente, tensiones entre potencias y crisis geopolíticas abiertas, muchos han retomado interpretaciones de supuestas visiones en las que Vanga habría advertido sobre un periodo de caos global durante esta década.

¿Qué se dice sobre una invasión extraterrestre en 2026?

Entre las versiones que circulan, se afirma que Baba Vanga habría anticipado un contacto no pacífico con seres de otros mundos. Según estas interpretaciones, el año 2026 podría estar marcado por un evento cósmico que alteraría el orden global.

Algunos seguidores mencionan posibles cambios en la órbita terrestre, ataques provenientes del espacio y el descubrimiento de nuevas formas de vida. Sin embargo, no existe un documento oficial o registro verificable que respalde estas afirmaciones de manera directa.

La supuesta Tercera Guerra Mundial según Baba Vanga

Otra de las teorías atribuidas a la vidente sostiene que en esta década comenzaría un conflicto bélico de escala mundial. Las especulaciones apuntan a que tensiones actuales en Europa y Asia podrían convertirse en el detonante.

Entre los elementos más repetidos en foros y medios están el uso de armas biológicas o químicas, una fuerte despoblación en Europa y un cambio en el liderazgo global, con el ascenso de nuevas potencias en el Este.

¿Qué tan confiables son estas predicciones?

Aunque a Baba Vanga se le atribuyen aciertos como los atentados del 11 de septiembre o el Brexit, muchas de estas afirmaciones provienen de interpretaciones posteriores y carecen de respaldo documental sólido. Gran parte de su legado fue transmitido de manera oral y reinterpretado con el paso del tiempo.

Por ello, especialistas señalan que estas teorías deben analizarse con cautela y escepticismo, especialmente cuando resurgen en contextos de alta tensión internacional donde el temor colectivo amplifica narrativas apocalípticas.