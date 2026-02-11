Un remoto pueblo de montaña en Columbia Británica quedó marcado por la tragedia este martes, luego de que un tiroteo en la secundaria de Tumbler Ridge dejara al menos 10 personas muertas y decenas de heridos. Las autoridades lo califican como el ataque escolar más mortífero ocurrido en Canadá en décadas.

La policía informó que al llegar al plantel encontró seis personas sin vida dentro del edificio. Otra víctima murió camino al hospital. Posteriormente, fueron localizados dos cuerpos más en una vivienda del municipio, presuntamente vinculados con la misma agresora, quien fue hallada muerta en la escuela con una herida autoinfligida. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trataba de una menor de edad.

Dos personas fueron trasladadas en helicóptero con lesiones graves o potencialmente mortales, mientras que alrededor de 25 más recibieron atención médica en un centro de salud local. Posteriormente se confirmó otro deceso.

Tumbler Ridge es una comunidad pequeña, de apenas 2,400 habitantes, ubicada a unos 680 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. La escuela secundaria cuenta con cerca de 175 estudiantes. Uno de ellos relató a medios locales que permaneció atrincherado durante dos horas junto a sus compañeros hasta que la policía ingresó para escoltarlos fuera.

Además, el ataque dejó varios heridos, dos de ellos en estado grave. La presunta atacante, una mujer, habría fallecido por una herida de bala autoinfligida. La Policía cree que actuó sola.

“No estamos en condiciones ahora de comprender por qué o qué pudo haber motivado esta tragedia”, declaró el superintendente Ken Floyd, comandante del Distrito Norte de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica. Agregó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Canadá, país con leyes de armas considerablemente más estrictas que en Estados Unidos. El último ataque escolar de esta magnitud ocurrió en 1989, cuando un hombre armado asesinó a 14 mujeres en la Escuela Politécnica de Montreal.

Tras la masacre, las escuelas de Tumbler Ridge permanecerán cerradas el resto de la semana. El primer ministro Mark Carney expresó sus condolencias a las familias afectadas, mientras la comunidad intenta asimilar un hecho que, como dijeron sus autoridades locales, parecía algo que “solo pasa en otros lugares”.