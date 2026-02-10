Ovidio Guzmán López deberá esperar hasta finales de julio de 2026 para conocer su sentencia en Estados Unidos, luego de que una corte federal pospusiera la audiencia que definiría su futuro legal.

De acuerdo con el calendario judicial, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, extraditado a EU en septiembre de 2023, continúa bajo custodia mientras avanzan los acuerdos procesales y la revisión de información clave por parte de fiscales federales.

La postergación ocurre en un contexto sensible, ya que Ovidio enfrenta cargos graves relacionados con tráfico de drogas, delincuencia organizada y armas, y su caso es considerado estratégico para las autoridades estadounidenses por la información que podría aportar sobre la operación del Cártel de Sinaloa.

Desde su extradición, el proceso ha avanzado de manera reservada. La audiencia de sentencia será el momento en el que el juez determine la pena definitiva, que podría implicar décadas de prisión en una cárcel federal de máxima seguridad en EU.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si Ovidio Guzmán ha alcanzado un acuerdo de colaboración, aunque el tiempo adicional previo a la sentencia ha reavivado las especulaciones sobre posibles negociaciones con la fiscalía.